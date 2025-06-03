Сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем не пренебрегать безопасностью и пройти в укрытие.

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00:12, 4 июня

Запорожская, Никопольский район Днепропетровской области – угроза применения врагом ударных БпЛА.

23:50, 3 июня

  • БпЛА на севере и востоке Харьковщины – курс на запад/ юг.
  • БпЛА на юге Сумщины – курс западный.
  • БпЛА на востоке Полтавщины – курс северо-западный.
23:23, 3 июня

Харьков – БпЛА в направлении города.

23:23, 3 июня

  • БпЛА на юге Сумщины – курс юго-западный.
  • БпЛА на севере Харьковщины – курс юго-западный.
23:00, 3 июня

Полтавская, Сумская области – угроза применения врагом ударных БпЛА.