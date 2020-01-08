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      Расследование причин авиакатастрофы: эксперт из комиссии по делу МН17 полетит в Иран

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      В Иран поедет комиссия по авиационной безопасности / slovoidilo

      В Иран 9 января полетит делегация украинских экспертов по авиационной безопасности. В ее составе будет эксперт по взрывотехнике, который работал в следственной комиссии по делу сбитого МН17.

      О делегации, которая готовится вылететь в Иран, сообщил главный редактор сайта "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

      Читайте также: Авиакатастрофа в Иране: голос пилота идентифицировали, у него не было связи с диспетчером

      В ее составе будет эксперт по взрывотехнике, который работал в международной следственной комиссии по делу о сбитом зенитной ракетой Boeing МН17,
      – отметил журналист.

      По его словам, украинская комиссия едет, чтобы получить:

      • исчерпывающие ответы на все вопросы, связанные с причинами авиакатастрофы;
      • доступ к записям переговоров диспетчеров с самолетом;
      • а также записи радара управления воздушным движением.

      Бутусов обратил внимание на некоторые неточности. В частности, версию технических неполадок. Самолет потерял управление и начал падать на высоте 3600 метров.

      "Если версия технической неисправности правильная, то Иран мог бы сразу предоставить запись переговоров экипажа с диспетчером центра управления полетами", – написал Бутусов.

      А также добавил, что в этом случае экипаж успел бы предупредить о проблемах. На такой высоте роковое столкновение с птицами или с дроном невозможно. При этом, по словам Бутусова, взрыв бомбы или зенитной ракеты может оборвать связь мгновенно.

      Непонятно и то, почему Иран сразу отказался передать черные ящики производителю самолета.

      "Если бы власти Ирана хотели бы умышленно скрыть свою причастность к уничтожению самолета, то черные ящики они бы просто уничтожили и сообщили о невозможности восстановить информацию", – добавил журналист.

       

      Ранее Владимир Зеленский сообщил, что самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной групп вечером 8 января вылетит в Иран.

      Австралийский авиаэксперт Джефри Томас заявил, что в кабине пилота самолета мог произойти взрыв. Предварительная причина аварии – техническая неисправность двигателя. Окончательную озвучат после решения специальной комиссии. Подробно об авиакатастрофе читайте здесь.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Иран Авиакатастрофа МАУ в Иране авиация Новости Украины Жертвы MH17
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