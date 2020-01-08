Расследование причин авиакатастрофы: эксперт из комиссии по делу МН17 полетит в Иран

В Иран 9 января полетит делегация украинских экспертов по авиационной безопасности. В ее составе будет эксперт по взрывотехнике, который работал в следственной комиссии по делу сбитого МН17.

О делегации, которая готовится вылететь в Иран, сообщил главный редактор сайта "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

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В ее составе будет эксперт по взрывотехнике, который работал в международной следственной комиссии по делу о сбитом зенитной ракетой Boeing МН17,

– отметил журналист.

По его словам, украинская комиссия едет, чтобы получить:

исчерпывающие ответы на все вопросы, связанные с причинами авиакатастрофы;

доступ к записям переговоров диспетчеров с самолетом;

а также записи радара управления воздушным движением.

Бутусов обратил внимание на некоторые неточности. В частности, версию технических неполадок. Самолет потерял управление и начал падать на высоте 3600 метров.

"Если версия технической неисправности правильная, то Иран мог бы сразу предоставить запись переговоров экипажа с диспетчером центра управления полетами", – написал Бутусов.

А также добавил, что в этом случае экипаж успел бы предупредить о проблемах. На такой высоте роковое столкновение с птицами или с дроном невозможно. При этом, по словам Бутусова, взрыв бомбы или зенитной ракеты может оборвать связь мгновенно.

Непонятно и то, почему Иран сразу отказался передать черные ящики производителю самолета.

"Если бы власти Ирана хотели бы умышленно скрыть свою причастность к уничтожению самолета, то черные ящики они бы просто уничтожили и сообщили о невозможности восстановить информацию", – добавил журналист.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной групп вечером 8 января вылетит в Иран.

Австралийский авиаэксперт Джефри Томас заявил, что в кабине пилота самолета мог произойти взрыв. Предварительная причина аварии – техническая неисправность двигателя. Окончательную озвучат после решения специальной комиссии. Подробно об авиакатастрофе читайте здесь.