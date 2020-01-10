Расследование катастрофы МАУ: Помпео предложил Зеленскому помощь
Госсекретарь США Майк Помпео предложил помощь в расследовании авиакатастрофы самолета МАУ в Иране. Такое предложение он сделал во время телефонного разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Поговорил с президентом Владимиром Зеленским, чтобы выразить мои глубочайшие соболезнования в связи с гибелью людей в результате трагической катастрофы рейса 752 "Международных авиалиний Украины". Мы с Украиной и готовы предложить нашу поддержку и помощь в проведении расследования", – написал Помпео в твиттере.
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Во время разговора Зеленский проинформировал Помпео о ходе расследования катастрофы украинского самолета в Тегеране, сообщили в Офисе президента.
Благодарны за ценную поддержку США в расследовании причин катастрофы. Я встретился с временным поверенным в делах США Кристиной Квин и получил важную информацию, которая может помочь в расследовании,
– сказал Зеленский.
Стороны также обсудили текущее развитие ситуации на Ближнем Востоке и перспективы ее нормализации.
Собеседники согласовали дальнейший график двусторонних контактов между Украиной и США на высшем уровне, прежде всего визит Помпео в Украину в конце января, который был перенесен с 3 января.
Что известно о крушении самолета МАУ в Иране
- Утром 8 января через 8 минут после взлета из аэропорта Имама Хомейни украинский самолет МАУ разбился в Иране, вблизи Тегерана. Судно направлялось в Борисполь.
- Погибли все 176 человек, находившихся на борту самолета: это 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших – 11 украинцев: весь экипаж и 2 пассажиров.
- После катастрофы полеты в Иран приостановили немало авиакомпаний со всего мира.
- На месте аварии работают украинские и иностранные специалисты расследуют причины катастрофы и планируют вернуть тела погибших украинцев домой.
Карта падения самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала
Какие версии причин катастрофы украинского самолета
- Возгорание двигателя – предварительная версия причины катастрофы от аэропорта Имама.
- Возгорание самолета из-за технических проблем – данные предварительного отчета иранской Организации гражданской авиации. Там уточнили, что пилоты пытались вернуться в аэропорт, но самолет загорелся в воздухе, упал и взорвался.
- Версия неисправности двигателей пока не подтверждается, сообщил украинский журналист Юрий Бутусов.
- Ошибку экипажа самолета в авиакомпании МАУ отрицают.
- Удар ракетой, запущенной из иранского зенитно-ракетного комплекса "Тор" российского производства. Якобы остатки такой ракеты нашли на месте трагедии. Ракета могла быть запущена нечаянно.
- Версию об ударе ракетой отрицает организация гражданской авиации Ирана.
- Самолет на самом деле сбила иранская ракета, вероятно, нечаянно. Такие данные разведок озвучили Трюдо, Трамп, Джонсон и Мориссон.
- В СНБО Украины рассматривают 7 версий причин авиакатастрофы: 4 из них открытые, а 3 – "закрытые". Ни о каких окончательных выводах речь не идет, пока продолжается расследование.
- Следователи не исключают, что самолет разбился после попадания в него ракеты, однако эта версия пока не является подтвержденной, поэтому Украина ждет доказательства от стран Запада, сообщил президент Владимир Зеленский.
Главные версии причин крушения самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала
Какие страны считают, что самолет МАУ потерпел крушение из-за удара ракетой / Инфографика 24 канала
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