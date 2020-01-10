Расследование катастрофы МАУ: Помпео предложил Зеленскому помощь

Госсекретарь США Майк Помпео предложил помощь в расследовании авиакатастрофы самолета МАУ в Иране. Такое предложение он сделал во время телефонного разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Поговорил с президентом Владимиром Зеленским, чтобы выразить мои глубочайшие соболезнования в связи с гибелью людей в результате трагической катастрофы рейса 752 "Международных авиалиний Украины". Мы с Украиной и готовы предложить нашу поддержку и помощь в проведении расследования", – написал Помпео в твиттере.

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Spoke with Ukrainian President @ZelenskyyUa to express my deepest condolences for the lives lost in the tragic crash of Ukrainian International Airlines flight 752. We stand with #Ukraine and are ready to offer our support and assistance in the ongoing investigation. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 10 января 2020 г.

Во время разговора Зеленский проинформировал Помпео о ходе расследования катастрофы украинского самолета в Тегеране, сообщили в Офисе президента.

Благодарны за ценную поддержку США в расследовании причин катастрофы. Я встретился с временным поверенным в делах США Кристиной Квин и получил важную информацию, которая может помочь в расследовании,

– сказал Зеленский.

Стороны также обсудили текущее развитие ситуации на Ближнем Востоке и перспективы ее нормализации.

Собеседники согласовали дальнейший график двусторонних контактов между Украиной и США на высшем уровне, прежде всего визит Помпео в Украину в конце января, который был перенесен с 3 января.

Что известно о крушении самолета МАУ в Иране

Утром 8 января через 8 минут после взлета из аэропорта Имама Хомейни украинский самолет МАУ разбился в Иране, вблизи Тегерана. Судно направлялось в Борисполь.

Погибли все 176 человек, находившихся на борту самолета: это 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших – 11 украинцев: весь экипаж и 2 пассажиров.

После катастрофы полеты в Иран приостановили немало авиакомпаний со всего мира.

На месте аварии работают украинские и иностранные специалисты расследуют причины катастрофы и планируют вернуть тела погибших украинцев домой.

Карта падения самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала

Какие версии причин катастрофы украинского самолета

Возгорание двигателя – предварительная версия причины катастрофы от аэропорта Имама.

– предварительная версия причины катастрофы от аэропорта Имама. Возгорание самолета из-за технических проблем – данные предварительного отчета иранской Организации гражданской авиации. Там уточнили, что пилоты пытались вернуться в аэропорт, но самолет загорелся в воздухе, упал и взорвался.

Версия неисправности двигателей пока не подтверждается, сообщил украинский журналист Юрий Бутусов.

сообщил украинский журналист Юрий Бутусов. Ошибку экипажа самолета в авиакомпании МАУ отрицают.

Удар ракетой , запущенной из иранского зенитно-ракетного комплекса "Тор" российского производства. Якобы остатки такой ракеты нашли на месте трагедии. Ракета могла быть запущена нечаянно.

, запущенной из иранского зенитно-ракетного комплекса "Тор" российского производства. Якобы остатки такой ракеты нашли на месте трагедии. Ракета могла быть запущена нечаянно. Версию об ударе ракетой отрицает организация гражданской авиации Ирана.

Самолет на самом деле сбила иранская ракета, вероятно, нечаянно. Такие данные разведок озвучили Трюдо, Трамп, Джонсон и Мориссон.

Такие данные разведок озвучили Трюдо, Трамп, Джонсон и Мориссон. В СНБО Украины рассматривают 7 версий причин авиакатастрофы: 4 из них открытые, а 3 – "закрытые". Ни о каких окончательных выводах речь не идет, пока продолжается расследование.

4 из них открытые, а 3 – "закрытые". Ни о каких окончательных выводах речь не идет, пока продолжается расследование. Следователи не исключают, что самолет разбился после попадания в него ракеты, однако эта версия пока не является подтвержденной, поэтому Украина ждет доказательства от стран Запада, сообщил президент Владимир Зеленский.



Главные версии причин крушения самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала



Какие страны считают, что самолет МАУ потерпел крушение из-за удара ракетой / Инфографика 24 канала