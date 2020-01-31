Помпео вшанував пам'ять загиблих українських військових на Донбасі: фото, відео
Державний секретар США Майк Помпео прибув з офіційним візитом в Україну. 31 січня політик поклав квіти до меморіалу "Стіна пам'яті загиблих за Україну" біля Михайлівського золотоверхого монастиря у Києві.
Покладання квітів до меморіалу транслювали українські телеканали.
Зверніть увагу: Зустріч Помпео і Зеленського: про що говоритимуть і чому це важливо для України
Напередодні американський дипломат провів зустріч з міністром МЗС України Вадимом Пристайком.
Помпео, Пристайко та Епіфаній вшанували пам’ять загиблих на Донбасі: відео
Помпео у Києві має ще заплановані зустрічі з:
- Президентом України Володимиром Зеленським;
- Міністром оборони України Андрієм Загороднюком;
- Предстоятелем Православної церкви України Епіфанієм;
- Із колективом посольства США в Україні.
До речі! Майк Помпео уже зробив першу заяву в Україні – детальніше тут.
Чому Помпео приїхав до України саме зараз
Майк Помпео повинен був відвідати Україну раніше – 3 січня. Але 1 січня 2020 його поїздку перенесли через необхідність бути у Вашингтоні та реагувати на ситуацію в Іраку (якраз тоді стався напад на посольство США).
Проте візит Помпео до України саме зараз, у розпал слухань про імпічмент Дональда Трампа, може свідчити не лише про намір покращити стосунки з Україною, а й про те, що американський держсекретар прагне переконатися, що Київ "не спричинить сюрпризів" (таку думку висловив політичний оглядач Іван Яковина).
Варто знати: в УДО попереджали, що через приїзд Помпео в Києві можуть обмежити рух з 30 січня до 1 лютого