Помпео вшанував пам'ять загиблих українських військових на Донбасі: фото, відео

Державний секретар США Майк Помпео прибув з офіційним візитом в Україну. 31 січня політик поклав квіти до меморіалу "Стіна пам'яті загиблих за Україну" біля Михайлівського золотоверхого монастиря у Києві.

Покладання квітів до меморіалу транслювали українські телеканали.

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Напередодні американський дипломат провів зустріч з міністром МЗС України Вадимом Пристайком.

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Помпео у Києві має ще заплановані зустрічі з:

Президентом України Володимиром Зеленським;

Міністром оборони України Андрієм Загороднюком;

Предстоятелем Православної церкви України Епіфанієм;

Із колективом посольства США в Україні.

До речі! Майк Помпео уже зробив першу заяву в Україні – детальніше тут.

Чому Помпео приїхав до України саме зараз

Майк Помпео повинен був відвідати Україну раніше – 3 січня. Але 1 січня 2020 його поїздку перенесли через необхідність бути у Вашингтоні та реагувати на ситуацію в Іраку (якраз тоді стався напад на посольство США).

Проте візит Помпео до України саме зараз, у розпал слухань про імпічмент Дональда Трампа, може свідчити не лише про намір покращити стосунки з Україною, а й про те, що американський держсекретар прагне переконатися, що Київ "не спричинить сюрпризів" (таку думку висловив політичний оглядач Іван Яковина).

Варто знати: в УДО попереджали, що через приїзд Помпео в Києві можуть обмежити рух з 30 січня до 1 лютого