11:25
31 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ПОМПЕО В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 BREXIT ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: "Воскресіння" Верховного правителя. Приємний сюрприз для Путіна
      Вєсті Кремля
      22:16, 30 січня
      Вєсті.UA: Епічний бій за крісло мера Києва. Мушкетер Дубінський
      Вєсті.UA
      20:57, 30 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      ПОМПЕО В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 BREXIT ГРИП В УКРАЇНІ

      Помпео вшанував пам'ять загиблих українських військових на Донбасі: фото, відео

      782 Читать новость на русском
      Помпео, Пристайко та Епіфаній вшанували пам'ять загиблих на Донбасі / Скріншот з онлайн-трансляції

      Державний секретар США Майк Помпео прибув з офіційним візитом в Україну. 31 січня політик поклав квіти до меморіалу "Стіна пам'яті загиблих за Україну" біля Михайлівського золотоверхого монастиря у Києві.

      Покладання квітів до меморіалу транслювали українські телеканали.

      Зверніть увагу: Зустріч Помпео і Зеленського: про що говоритимуть і чому це важливо для України

      Напередодні американський дипломат провів зустріч з міністром МЗС України Вадимом Пристайком.

      Помпео, Пристайко та Епіфаній вшанували пам’ять загиблих на Донбасі: відео

      Помпео у Києві має ще заплановані зустрічі з:

      • Президентом України Володимиром Зеленським;
      • Міністром оборони України Андрієм Загороднюком;
      • Предстоятелем Православної церкви України Епіфанієм;
      • Із колективом посольства США в Україні.

      До речі! Майк Помпео уже зробив першу заяву в Україні – детальніше тут.

      Чому Помпео приїхав до України саме зараз

      Майк Помпео повинен був відвідати Україну раніше – 3 січня. Але 1 січня 2020 його поїздку перенесли через необхідність бути у Вашингтоні та реагувати на ситуацію в Іраку (якраз тоді стався напад на посольство США).

      Проте візит Помпео до України саме зараз, у розпал слухань про імпічмент Дональда Трампа, може свідчити не лише про намір покращити стосунки з Україною, а й про те, що американський держсекретар прагне переконатися, що Київ "не спричинить сюрпризів" (таку думку висловив політичний оглядач Іван Яковина).

      Варто знати: в УДО попереджали, що через приїзд Помпео в Києві можуть обмежити рух з 30 січня до 1 лютого

      Коронавірус з Китаю: останні новини
      сьогодні
      29181
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Помпео в Україні Новини США Вадим Пристайко Епіфаній Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Україна – Росія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 10:16 Велика Британія залишає ЄС: епопея про Brexit у мемах
      Світлана Попова 707
      сьогодні , 10:10 Куратори Кремля: на Путіна працює "Мінськ", а не Сурков чи Козак
      Дмитро Литвин 508
      28 січня , 10:58 Хто такі Bob Moses та чому їх концерт не варто пропускати: 7 лютого, Bel etage
      206
      22 січня , 17:30 Як стабільно заробляти на покері і не прогоріти. Банкрол-менеджмент
      352
      сьогодні , 09:01 Роковини смерті Леоніда Каденюка: цікаві факти з біографії українського космонавта
      Ірина Полицька 9577

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук