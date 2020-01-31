Помпео прилетів до України та зробив першу заяву
Державний секретар США Майк Помпео прибув до Києва літаком увечері 30 січня. Першою його заявою були слова про незмінну підтримку України з боку Сполучених Штатів Америки.
"Добре бути в Києві сьогодні", – написав Помпео у твіттері 30 січня.
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Підтримка України з боку США – незмінна. Я маю намір наголосити на цьому під час зустрічей з представниками української влади. Ми обговорюватимемо, я який спосіб зможемо покращити наше стратегічне партнерство та посилити позиції України як вільної й демократичної держави,
– зазначив Помпео.
Нагадаємо, на 31 січня запланована зустріч держсекретаря США Майка Помпео з Президентом України Володимиром Зеленським.
До слова, після візиту Помпео може остаточно визначитися із послом США в Україні. Таку думку висловив політолог Євген Магда.
Чому Помпео приїхав до України саме зараз
Майк Помпео повинен був відвідати Україну раніше – 3 січня. Але 1 січня 2020 його поїздку перенесли через необхідність бути у Вашингтоні та реагувати на ситуацію в Іраку (якраз тоді стався напад на посольство США).
Проте візит Помпео до України саме зараз, у розпал слухань про імпічмент Дональда Трампа, може свідчити не лише про намір покращити стосунки з Україною, а й про те, що американський держсекретар прагне переконатися, що Київ "не спричинить сюрпризів" (таку думку висловив політичний оглядач Іван Яковина).
Варто знати: в УДО попереджали, що через приїзд Помпео в Києві можуть обмежити рух з 30 січня до 1 лютого