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      Помпео прилетів до України та зробив першу заяву

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      Помпео прилетів до України / Твіттер Майка Помпео

      Державний секретар США Майк Помпео прибув до Києва літаком увечері 30 січня. Першою його заявою були слова про незмінну підтримку України з боку Сполучених Штатів Америки.

      "Добре бути в Києві сьогодні", – написав Помпео у твіттері 30 січня. 

      До теми: Чому Україна є важливою для США: заява Помпео

      Підтримка України з боку США – незмінна. Я маю намір наголосити на цьому під час зустрічей з представниками української влади. Ми обговорюватимемо, я який спосіб зможемо покращити наше стратегічне партнерство та посилити позиції України як вільної й демократичної держави,
      – зазначив Помпео. 

      Нагадаємо, на 31 січня запланована зустріч держсекретаря США Майка Помпео з Президентом України Володимиром Зеленським.

      До слова, після візиту Помпео може остаточно визначитися із послом США в Україні. Таку думку висловив політолог Євген Магда. 

      Чому Помпео приїхав до України саме зараз

      Майк Помпео повинен був відвідати Україну раніше – 3 січня. Але 1 січня 2020 його поїздку перенесли через необхідність бути у Вашингтоні та реагувати на ситуацію в Іраку (якраз тоді стався напад на посольство США). 

      Проте візит Помпео до України саме зараз, у розпал слухань про імпічмент Дональда Трампа, може свідчити не лише про намір покращити стосунки з Україною, а й про те, що американський держсекретар прагне переконатися, що Київ "не спричинить сюрпризів" (таку думку висловив політичний оглядач Іван Яковина). 

      Варто знати: в УДО попереджали, що через приїзд Помпео в Києві можуть обмежити рух з 30 січня до 1 лютого

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      30 січня
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Новини політики Майк Помпео Помпео в Україні Новини США Володимир Зеленський Імпічмент Трампа
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