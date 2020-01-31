Помпео прилетів до України та зробив першу заяву

Державний секретар США Майк Помпео прибув до Києва літаком увечері 30 січня. Першою його заявою були слова про незмінну підтримку України з боку Сполучених Штатів Америки.

"Добре бути в Києві сьогодні", – написав Помпео у твіттері 30 січня.

До теми: Чому Україна є важливою для США: заява Помпео

Підтримка України з боку США – незмінна. Я маю намір наголосити на цьому під час зустрічей з представниками української влади. Ми обговорюватимемо, я який спосіб зможемо покращити наше стратегічне партнерство та посилити позиції України як вільної й демократичної держави,

– зазначив Помпео.

Нагадаємо, на 31 січня запланована зустріч держсекретаря США Майка Помпео з Президентом України Володимиром Зеленським.

Good to be in Kyiv today. U.S. support for #Ukraine is unwavering, and I'm intent on underscoring this as I meet with Ukrainian government leaders to discuss ways we can advance our strategic partnership and reinforce Ukraine's position as a free and democratic state. pic.twitter.com/hbvy1v83x8 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 30, 2020

До слова, після візиту Помпео може остаточно визначитися із послом США в Україні. Таку думку висловив політолог Євген Магда.

Чому Помпео приїхав до України саме зараз

Майк Помпео повинен був відвідати Україну раніше – 3 січня. Але 1 січня 2020 його поїздку перенесли через необхідність бути у Вашингтоні та реагувати на ситуацію в Іраку (якраз тоді стався напад на посольство США).

Проте візит Помпео до України саме зараз, у розпал слухань про імпічмент Дональда Трампа, може свідчити не лише про намір покращити стосунки з Україною, а й про те, що американський держсекретар прагне переконатися, що Київ "не спричинить сюрпризів" (таку думку висловив політичний оглядач Іван Яковина).

Варто знати: в УДО попереджали, що через приїзд Помпео в Києві можуть обмежити рух з 30 січня до 1 лютого