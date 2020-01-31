Помпео прилетел в Украину и сделал первое заявление
Государственный секретарь США Майк Помпео прибыл в Киев самолетом вечером 30 января. Первым его заявлением были слова о неизменной поддержке Украины со стороны Соединенных Штатов Америки.
"Хорошо быть в Киеве сегодня", – написал Помпео в твиттере 30 января.
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Поддержка Украины со стороны США – неизменна. Я намерен отметить это во время встреч с представителями украинской власти. Мы будем обсуждать, каким способом сможем улучшить наше стратегическое партнерство и усилить позиции Украины как свободной и демократической страны,
– подчеркнул Помпео.
Напомним, на 31 января запланирована встреча госсекретаря США Майка Помпео с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
К слову, после визита Помпео может окончательно определиться с послом США в Украине. Такое мнение высказал политолог Евгений Магда.
Почему Помпео приехал в Украину именно сейчас
Майк Помпео должен был посетить Украину раньше – 3 января. Но 1 января 2020 его поездку перенесли из-за необходимости быть в Вашингтоне и реагировать на ситуацию в Ираке (как раз тогда произошло нападение на посольство США).
Однако визит Помпео в Украину именно сейчас, в разгар слушаний об импичменте Дональда Трампа, может свидетельствовать не только о намерении улучшить отношения с Украиной, но и о том, что американский госсекретарь стремится убедиться, что Киев "не принесет сюрпризов" (такое мнение высказал политический обозреватель Иван Яковина).
Следует знать: в УДО предупреждали, что из-за приезда Помпео в Киеве могут ограничить движение с 30 января по 1 февраля
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