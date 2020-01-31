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      Епіфаній зустрівся з Помпео в Києві: що обговорили

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      Зустріч Епіфанія і Помпео / pomisna.info

      Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній зустрівся у Києві з держсекретарем США Майклом Помпео. Вони поговорили про становлення Православної Церкви України, її стан на окупованих територіях та розширення міжнародних зв'язків.

      Зустріч Епіфанія та Помпео відбулася 31 січня на території Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві, передає пресслужба ПЦУ. У ній взяли участь митрополити, радники предстоятеля ПЦУ та американські дипломати.

      Цікаво: Викликають на допити і лякають, – Епіфаній розповів про ПЦУ на окупованому Донбасі

      Епіфаній розповів американському чиновнику про утиски української церкви на території Донбасу та анекованого Росією Криму.

      Росія, яка де-факто відповідальна за стан на окупованих нею територіях, повинна дотримуватися міжнародних стандартів у питанні свободи релігії і віросповідання. Вона має припинити переслідування і систематичне обмеження прав духовенства і громад ПЦУ,
      – наголосив Епіфаній.

      Також він подякував США за підтримку України у створенні реформ та в "контексті протидії зовнішнім викликам". Зокрема, митрополит закликав Вашингтон посилювати санкції щодо Росії-агресора, поки вона не звільнить окуповані українські території.

      На зустрічі Епіфаній і Помпео домовились про подальшу підтримку двосторонніх контактів, особливо у сфері віросповідання.

      Зустріч Помпео та митрополита Епіфанія в Києві / фото ПЦУ

      Зауважимо, перед зустріччю митрополит Епіфаній, Майк Помпео та глава МЗС Вадим Пристайко вшанували загиблих захисників України і поклали квіти до меморіалу "Стіна пам'яті загиблих за Україну"


      Епіфаній і Помпео вшанували загиблих українських бійців / фото ПЦУ

      Що відомо про візит Помпео в Україну? Державний секретар США Майк Помпео прибув до Києва у п'ятницю, 31 січня. Він зустрівся з главою МЗС Вадимом Пристайком і президентом Володимиром Зеленським.

      Помпео запевнив Україну у незмінній підтримці з боку США. Також він запевнив, що жодних умов для офіційного візиту Зеленського до Вашингтона не було. Для зустрічі українського гаранта з Трампом просто потрібно знайти час.

      Сам Зеленський наголосив, що готовий їхати у США хоч завтра. Проте цей ймовірний майбутній офіційний візит має відбутися не заради розмов, а мати конкретні результати для України. Після цього глава держави закликав США призначити у Держдепі свого представника щодо Криму і Донбасу.

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Православна церква України Новини США Помпео в Україні Майк Помпео Епіфаній
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