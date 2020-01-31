16:33
31 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ПОМПЕО В УКРАИНЕ КОРОНАВИРУС 2020 BREXIT ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: "Воскресение" Верховного правителя. Приятный сюрприз для Путина
      Вєсті Кремля
      22:28, 30 января
      Вести.UA: Эпический бой за кресло мэра Киева. Мушкетер Дубинский
      Вєсті.UA
      21:04, 30 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости политики
      ПОМПЕО В УКРАИНЕ КОРОНАВИРУС 2020 BREXIT ГРИПП В УКРАИНЕ

      При каких условиях США отменят санкции против РФ: заявление Помпео

      61 Читати новину українською
      Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Вадим Пристайко / mfa.gov.ua

      Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Украину в пятницу, 30 января. Он встретился с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко и Президентом Украины Владимиром Зеленским. После встречи с Пристайко госсекретарь объяснил, при каких условиях США готовы отменить санкции против РФ.

      В частности Майк Помпео отметил, что Штаты сохранят санкции против России до восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.

      Важно! Расширение крымских санкций против России: каково их значение

      Также в твиттере он отметил, что США одобряют усилия Украины по установлению мира на Донбассе.

      Россия должна отвечать. Наши санкции будут действовать до тех пор, пока территориальная целостность и суверенитет Украины не будут восстановлены,
      – написал Помпео.

      Больше об итогах встречи Помпео и Зеленского – читайте здесь.

      Что известно о новых санкциях США против РФ?
      США включили в санкционный список семь "чиновников" аннексированного Россией Крыма. Также компанию "Гранд Сервис Экспресс" и ее генерального директора Александра Ганова, который обеспечивает железнодорожное сообщение между страной-агрессором и оккупированным полуостровом.

      28 января Евросоюз также расширил санкции против России. В санкционный список попали семь человек, причастных к проведению в сентябре 2019 года незаконных региональных выборов на полуострове. Всего в санкционном списке ЕС находятся 177 человек и 44 компании.

      Зимние трансферы 2020: онлайн
      сегодня
      2038
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Новости России Новости США Помпео в Украине Майк Помпео Санкции Аннексия Крыма
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 16:25 Коронавирус против технологий: как эпидемия влияет на IT-сферу
      Михайло Года 15
      сегодня , 15:00 Неочікувано отримала задоволення: перші враження від перегляду комедії "Наші котики"
      Саша Кольцова 73
      28 января , 10:58 Кто такие Bob Moses и почему их концерт не стоит пропускать: 7 февраля, Bel etage
      101
      сегодня , 14:50 Цены на бензин падают: что будет дальше
      Юлія Поскробок 798
      сегодня , 12:00 Шесть лет назад ко мне домой пришло прошлое
      Павло Казарін 371
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук