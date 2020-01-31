При каких условиях США отменят санкции против РФ: заявление Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Украину в пятницу, 30 января. Он встретился с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко и Президентом Украины Владимиром Зеленским. После встречи с Пристайко госсекретарь объяснил, при каких условиях США готовы отменить санкции против РФ.

В частности Майк Помпео отметил, что Штаты сохранят санкции против России до восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.

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Также в твиттере он отметил, что США одобряют усилия Украины по установлению мира на Донбассе.

Россия должна отвечать. Наши санкции будут действовать до тех пор, пока территориальная целостность и суверенитет Украины не будут восстановлены,

– написал Помпео.

Good discussion with @VPrystaiko. The U.S. welcomes Ukraine’s efforts to bring peace to the Donbas. Russia must reciprocate. Our sanctions will remain in place until Ukraine’s territorial integrity and sovereignty is restored. pic.twitter.com/qwPXBRuSw3 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 31, 2020

Больше об итогах встречи Помпео и Зеленского – читайте здесь.

Что известно о новых санкциях США против РФ?

США включили в санкционный список семь "чиновников" аннексированного Россией Крыма. Также компанию "Гранд Сервис Экспресс" и ее генерального директора Александра Ганова, который обеспечивает железнодорожное сообщение между страной-агрессором и оккупированным полуостровом.

28 января Евросоюз также расширил санкции против России. В санкционный список попали семь человек, причастных к проведению в сентябре 2019 года незаконных региональных выборов на полуострове. Всего в санкционном списке ЕС находятся 177 человек и 44 компании.