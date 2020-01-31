За яких умов США скасують санкції проти РФ: заява Помпео

Держсекретар США Майк Помпео прибув до України у п'ятницю, 30 січня. Він зустрівся з міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком та Президентом України Володимиром Зеленським. Після зустрічі з Пристайком держсекретар пояснив, за яких умов США готові скасувати санкції проти РФ.

Зокрема Майк Помпео наголосив, що Штати збережуть санкції проти Росії до відновлення територіальної цілісності та суверенітету України.

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Також у твіттері він зазначив, що США схвалюють зусилля України щодо встановлення миру на Донбасі.

Росія повинна відповідати. Наші санкції діятимуть доти, доки територіальна цілісність і суверенітет України не будуть відновлені,

– написав Помпео.

Good discussion with @VPrystaiko. The U.S. welcomes Ukraine’s efforts to bring peace to the Donbas. Russia must reciprocate. Our sanctions will remain in place until Ukraine’s territorial integrity and sovereignty is restored. pic.twitter.com/qwPXBRuSw3 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 31, 2020

Більше про підсумки зустрічі Помпео та Зеленського – читайте тут.

Що відомо про нові санкції США проти РФ?США включили до санкційного списку сімох "посадовців" анексованого Росією Криму. Також компанію "Гранд Сервіс Експрес" і її генерального директора Олександра Ганова, який забезпечує залізничне сполучення між країною-агресором та окупованим півостровом.

28 січня Євросоюз також розширив санкції проти Росії. До санкційного списку потрапили сім осіб, які причетні до проведення у вересні 2019 року незаконних регіональних виборів на півострові. Загалом у санкційному списку ЄС перебувають 177 осіб і 44 компанії.