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      За яких умов США скасують санкції проти РФ: заява Помпео

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      Держсекретар США Майк Помпео і глава МЗС Вадим Пристайко / mfa.gov.ua

      Держсекретар США Майк Помпео прибув до України у п'ятницю, 30 січня. Він зустрівся з міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком та Президентом України Володимиром Зеленським. Після зустрічі з Пристайком держсекретар пояснив, за яких умов США готові скасувати санкції проти РФ.

      Зокрема Майк Помпео наголосив, що Штати збережуть санкції проти Росії до відновлення територіальної цілісності та суверенітету України.

      Важливо! Розширення кримських санкцій проти Росії: яке їх значення

      Також у твіттері він зазначив, що США схвалюють зусилля України щодо встановлення миру на Донбасі.

      Росія повинна відповідати. Наші санкції діятимуть доти, доки територіальна цілісність і суверенітет України не будуть відновлені,
      – написав Помпео.

      Більше про підсумки зустрічі Помпео та Зеленського – читайте тут.

      Що відомо про нові санкції США проти РФ?США включили до санкційного списку сімох "посадовців" анексованого Росією Криму. Також компанію "Гранд Сервіс Експрес" і її генерального директора Олександра Ганова, який забезпечує залізничне сполучення між країною-агресором та окупованим півостровом.

      28 січня Євросоюз також розширив санкції проти Росії. До санкційного списку потрапили сім осіб, які причетні до проведення у вересні 2019 року незаконних регіональних виборів на півострові. Загалом у санкційному списку ЄС перебувають 177 осіб і 44 компанії.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини США Новини політики Новини України Війна на Донбасі Новини Росії Санкції Майк Помпео Помпео в Україні Анексія Криму
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