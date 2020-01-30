Розширення кримських санкцій проти Росії: яке їх значення

Розширення США і Канадою кримських санкцій проти Росії не будуть болючими для Кремля. Санкції накладені щодо кількох представників окупаційної влади Криму. Сумнівно, що вони мають активи в США чи Канаді.

Таку думку 24 каналу висловив представник у Kyivstratpro Тарас Семенюк.

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Ці санкції не зачіпають ні Путіна, ні російську економіку. Легенький мейк-ап, щоб освіжити санкційне обличчя Заходу. Шість років пройшло після анексії Криму, зазначив він.

США і Канада змушені хоча б якось реагувати на порушення Росією міжнародного права. Хоча всі прекрасно розуміють: напряму вплинути на Москву неможливо. Існує певний компроміс, що з Росією потрібно налагоджувати комунікацію і стосунки,

– переконаний Тарас Семенюк.

За словами міжнародника, введені санкції більше вимушена акція заради того, щоб бути в тренді. Адже світ не визнав Крим російським. Де-юре – це українська територія. Тому на відкритий Росією кримський міст без згоди з Україною світ повинен реагувати.

Нові санкції проти Росії – беззуба реакція Заходу. Залізниця між Росією і Кримом – не високотехнологічна структура. Не космічні технології. Росія замінить компанії, що потрапили через залізницю під санкції, іншими,

– зауважує Семенюк,

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Також, вважає експерт, санкції не вплинуть на стосунки між США і Росією, які й так підірвані. Хоча взаємовідносини між США і РФ тривають. Посольства не закривають, дипломатичні місії працюють на високому рівні. Загалом, розповідає Тарас Семенюк, Вашингтон і Москва зацікавлені підтримувати високий рівень дипломатичних комунікацій – це ключ до переговорів. США не хоче воювати з Росією. А РФ ще більше цього не бажає. Між ними геополітичне шарпання.

Які нові санкції введені проти Росії? США включили до санкційного списку сімох "посадовців" анексованого Росією Криму, компанію "Гранд Сервіс Експрес" і її ген директора Олександра Ганова, що забезпечує залізничне сполучення між агресором та окупованим півостровом.

До санкційного списку Канади потрапили: