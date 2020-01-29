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      Проєкт рішення ПАРЄ: Росія, ймовірно, уникне санкцій

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      ПАРЄ, ймовірно, не накладе санкції на Росію / 24 канал

      Росія може уникнути санкцій, адже показала прогрес у виконанні вимог ПАРЄ. Попередній проєкт резолюції асамблеї вже погодили.

      Документ щодо оскарження повноважень російської делегації через порушення Росією зобов’язань підготували в моніторинговому комітеті ПАРЄ.

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      Над ним працював Тіні Кокс – один із ключових лобістів Росії у ПАРЄ. Він пропонує не накладати на Росію будь-які обмеження. А також запевняє, що країна показала прогрес у виконанні вимог асамблеї.

      У документі йдеться, що у червні 2019 року ПАРЄ вирішила відновити права російської делегації. Тоді країну "закликали до змістовного діалогу щодо виконання зобов’язань". Асамблея також запланувала розгляд окремої доповіді щодо дій Росії. Підготовка цієї доповіді ще триває, і "російська делегація повноцінно співпрацює з моніторинговим комітетом".

      За словами Кокса, Росія виправляє проблеми, через які вона перебувала під санкційним тиском. Свої слова він аргументував прикладами: обмін полоненими, а також відновлення платежів Росії до бюджету Ради Європи.

      У проєкті рішення ПАРЄ не згадуються численні порушення прав людини з боку Росії – у Криму та на Донбасі. А також системні утиски прав людини в самій Росії, наміри РФ змінити конституцію, щоби не виконувати рішення Європейського суду з прав людини.

      Важливо: Нові санкції проти Росії: президентка Грузії не відповіла, чи підтримає їх

      Асамблея наголошує, що є найважливішою європейською платформою, де може відбуватися політичний діалог з РФ щодо її зобов’язань за Статутом Ради Європи. А також місцем, де Росію можна притягнути до відповідальності на базі принципів та цінностей Ради Європи. У висновку пропонується затвердити повноваження делегації Росії, не накладаючи санкції та обмеження.

      У проєкт Кокса ще можуть внести зміни. Українська делегація планує подати до нього низку поправок.

      Зверніть увагу! У другому турі голосування росіянина Толстого обрали віцепрезидентом ПАРЄ, попри його антисемітські заяви.

      Основне про участь Росії у ПАРЄ

      • У 2014 році через агресію Росії на Донбасі та анексію Криму її позбавили права голосу в ПАРЄ. У відповідь Кремль припинив свою участь в організації та не платив відповідні внески. Українська делегація п'ять років робила все можливе, аби не допустити повернення Росії в ПАРЄ. Проте 25 червня 2019 року європейські парламентарі ухвалили рішення на користь Росії.
      • Через повернення Росії українська делегація оголосила бойкот і відмовилася брати участь в осінній сесії, що тривала з 1 по 4 жовтня 2019 року. До українського бойкоту також приєднались Латвія, Литва, Естонія та Грузія. Усі вони спільно створили групу в ПАРЄ під назвою Baltic Plus. Її головні принципи – засудження російської агресії.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини політики ПАРЄ Новини Росії Санкції Анексія Криму Війна на Донбасі Обмін полоненими
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