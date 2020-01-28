Нові санкції проти Росії: президентка Грузії не відповіла, чи підтримає їх

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не відповіла чітко на запитання про нові санкції проти Росії. Вона лише зазначила, що Росії простіше уникати санкцій в рамках "старого" санкційного механізму – моніторингового.

Про це вона заявила під час візиту до Парламентської асамблеї Ради Європи, пише УП.

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Саломе Зурабішвілі виступала перед депутатами ПАРЄ. На доповідь було відведено 60 хвилин. Здебільшого іноземні лідери більшість часу використовують на запитання та відповіді. Однак президентка Грузії доповідала аж 50 хвилин. Тому часу на запитання майже не залишилося.

Представник української делегації, нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко звернувся до неї зі запитанням, чи Грузія офіційно підтримає нові санкції проти Росії.

У відповідь Зурабішвілі заявила, що Росії простіше уникати санкції в рамках "старого" санкційного механізму – моніторингового.

Росія справді не виконує свої зобов’язання. Проблема тут в тому, що чим більша держава – тим менша до неї увага у рамках моніторингових процедур,

– зазначила президентка Грузії.

Зауважимо! Голова МЗС Грузії та чинний голова у Комітеті міністрів Ради Європи Давід Залкаліані також уникав згадок про покарання Росії за агресію проти Грузії та України.

Чому Україна не брала участі в останній сесії ПАРЄ

Осіння сесія ПАРЄ тривала у Страсбурзі протягом 1-4 жовтня. Українська делегація не брала участі в сесії через повернення російської делегації до Асамблеї.

До українського бойкоту також приєднались Латвія, Литва, Естонія та Грузія. Держави спільно з Україною створили групу в ПАРЄ під назвою Baltic Plus. Її головні принципи – засудження російської агресії.

Україна після відмови від участі в сесії заявила, що проводитиме консультації з метою повернення довіри до ПАРЄ. Окрім того, у Раді підкреслювали, що представники старої делегації за звичною для Асамблеї практикою зберігають право брати участь у роботі сесії.

16 січня Верховна Рада підтримала повернення України в ПАРЄ.

Що відомо про ПАРЄ?Один з двох головних статутних органів Ради Європи. Консультативний орган, що складається з представників парламентів усіх держав-членів. ПАРЄ є найстарішим в Європі органом міжпарламентської співпраці.