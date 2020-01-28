Новые санкции против России: президент Грузии не ответила, поддержит ли их

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не ответила четко на вопрос о новых санкциях против России. Она лишь отметила, что России проще избегать санкции в рамках "старого" санкционного механизма – мониторингового.

Об этом она заявила во время визита в Парламентскую ассамблею Совета Европы, пишет УП.

Читайте также: "Путину надо установить памятник": как в Абхазии относятся к президенту России

Саломе Зурабишвили выступала перед депутатами ПАСЕ. На доклад было отведено 60 минут. В основном иностранные лидеры большинство времени используют на вопросы и ответы. Однако президент Грузии докладывала 50 минут. Поэтому времени на вопросы почти не осталось.

Представитель украинской делегации, нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко обратился к ней с вопросом, официально ли Грузия поддержит новые санкции против России.

В ответ Зурабишвили заявила, что России проще избегать санкции в рамках "старого" санкционного механизма – мониторингового.

Россия действительно не выполняет свои обязательства. Проблема здесь в том, что чем больше государство – тем меньше к нему внимание в рамках мониторинговых процедур,

– отметила президент Грузии.

Заметим! Глава МИД Грузии и действующий председатель в Комитете министров Совета Европы Давид Залкалиани также избегал упоминаний о наказании России за агрессию против Грузии и Украины.

Почему Украина не принимала участия в последней сессии ПАСЕ

Осенняя сессия ПАСЕ проходила в Страсбурге в течение 1-4 октября. Украинская делегация не принимала участия в сессии из-за возвращения российской делегации в Ассамблею.

К украинскому бойкоту также присоединились Латвия, Литва, Эстония и Грузия. Государства совместно с Украиной создали группу в ПАСЕ под названием Baltic Plus. Ее главные принципы – осуждение российской агрессии.

Украина после отказа от участия в сессии заявила, что будет проводить консультации с целью возвращения доверия к ПАСЕ. Кроме того, в Раде подчеркивали, что представители старой делегации по привычной для Ассамблеи практике сохраняют право участвовать в работе сессии.

16 января Верховная Рада поддержала возвращение Украины в ПАСЕ.

Что известно о ПАСЕ?Один из двух главных уставных органов Совета Европы. Консультативный орган, состоящий из представителей парламентов всех государств-членов. ПАСЕ является старейшим в Европе органом межпарламентского сотрудничества.