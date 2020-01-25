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      ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ДАВОС 2020

      "Путину надо установить памятник": как в Абхазии относятся к президенту России

      Крым.Реалии 110 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – в Абхазии любят путинскую Россию, считают, что она защищает их от войны и врагов. Что интересно, большинство жителей говорит на русском языке, имеют российский паспорт, а пенсионеры получают российскую пенсию. Журналисты также спросили местных, как они относятся к президенту России, ответы могут удивить.

      Также в выпуске:

      Как в Абхиазии зарабатывают на курортном сезоне и почему поддержка Москвы не сделала самопровозглашенную республику стабильной.

      Ведущий:

      Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.

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      Автор: Дмитрий Евчин
      Теги: Владимир Путин Новости России Абхазия Новости Грузии Крым.Реалии
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