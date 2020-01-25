"Путину надо установить памятник": как в Абхазии относятся к президенту России

В свежем выпуске программы "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – в Абхазии любят путинскую Россию, считают, что она защищает их от войны и врагов. Что интересно, большинство жителей говорит на русском языке, имеют российский паспорт, а пенсионеры получают российскую пенсию. Журналисты также спросили местных, как они относятся к президенту России, ответы могут удивить.

Также в выпуске: Как в Абхиазии зарабатывают на курортном сезоне и почему поддержка Москвы не сделала самопровозглашенную республику стабильной. Ведущий: Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.