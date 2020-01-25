"Путіну треба встановити пам'ятник": як в Абхазії ставляться до президента Росії

У свіжому випуску програми "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – в Абхазії люблять путінську Росію, вважають, що вона захищає їх від війни та ворогів. Що цікаво, більшість жителів розмовляє російською мовою, мають російський паспорт, а пенсіонери отримують російську пенсію. Журналісти також запитали місцевих, як вони ставлять до президента Росії, відповіді можуть здивувати.

Також у випуску: Як в Абхіазії заробляють на курортному сезоні та чому підтримка Москви не зробила самопроголошену республіку стабільною. Ведучий: Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.