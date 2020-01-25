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      ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ ДАВОС 2020
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      "Путіну треба встановити пам'ятник": як в Абхазії ставляться до президента Росії

      Крим.Реалії 150 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – в Абхазії люблять путінську Росію, вважають, що вона захищає їх від війни та ворогів. Що цікаво, більшість жителів розмовляє російською мовою, мають російський паспорт, а пенсіонери отримують російську пенсію. Журналісти також запитали місцевих, як вони ставлять до президента Росії, відповіді можуть здивувати.

      Також у випуску:

      Як в Абхіазії заробляють на курортному сезоні та чому підтримка Москви не зробила самопроголошену республіку стабільною. 

      Ведучий:

      Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.

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      Автор: Дмитро Євчин
      Теги: Новини Росії Володимир Путін Абхазія Крим.Реалії Новини Грузії
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