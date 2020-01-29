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      Проект решения ПАСЕ: Россия, вероятно, избежит санкций

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      ПАСЕ, вероятно, не наложит санкции на Россию / 24 канал

      Россия может избежать санкций, ведь показала прогресс в выполнении требований ПАСЕ. Предыдущий проект резолюции ассамблеи уже согласовали.

      Документ об обжаловании полномочий российской делегации из-за нарушения Россией обязательств подготовили в мониторинговом комитете ПАСЕ.

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      Над ним работал Тини Кокс – один из ключевых лоббистов России в ПАСЕ. Он предлагает не накладывать на Россию любые ограничения. А также уверяет, что страна показала прогресс в выполнении требований ассамблеи.

      В документе говорится, что в июне 2019 года ПАСЕ решила восстановить права российской делегации. Тогда страну "призвали к содержательному диалогу по выполнению обязательств". Ассамблея также запланировала рассмотрение отдельного доклада относительно действий России. Подготовка этого доклада еще продолжается, и "российская делегация полноценно сотрудничает с мониторинговым комитетом".

      По словам Кокса, Россия исправляет проблемы, из-за которых она находилась под санкционным давлением. Свои слова он аргументировал примерами: обмен пленными, а также восстановление платежей России в бюджет Совета Европы.

      В проекте решения ПАСЕ не упоминаются многочисленные нарушения прав человека со стороны России – в Крыму и на Донбассе. А также системные притеснения прав человека в самой России, намерения РФ изменить конституцию, чтобы не исполнять решения Европейского суда по правам человека.

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      Ассамблея подчеркивает, что является важнейшей европейской платформой, где может происходить политический диалог с РФ относительно ее обязательств по Уставу Совета Европы. А также местом, где Россию можно привлечь к ответственности на базе принципов и ценностей Совета Европы. В заключении предлагается утвердить полномочия делегации России, не накладывая санкции и ограничения.

      В проект Кокса еще могут внести изменения. Украинская делегация планирует подать к нему ряд поправок.

      Обратите внимание! Во втором туре голосования россиянина Толстого избрали вице-президентом ПАСЕ, несмотря на его антисемитские заявления.

      Основное об участии России в ПАСЕ

      • В 2014 году из-за агрессии России на Донбассе и аннексию Крыма ее лишили права голоса в ПАСЕ. В ответ Кремль прекратил свое участие в организации и не платил соответствующие взносы. Украинская делегация пять лет делала все возможное, чтобы не допустить возвращения России в ПАСЕ. Однако 25 июня 2019 года европейские парламентарии приняли решение в пользу России.
      • За возвращение России украинская делегация объявила бойкот и отказалась участвовать в осенней сессии, которая длилась с 1 по 4 октября 2019 года. К украинскому бойкоту также присоединились Латвия, Литва, Эстония и Грузия. Все они совместно создали группу в ПАСЕ под названием Baltic Plus. Ее главные принципы – осуждение российской агрессии.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости России Новости политики ПАСЕ Обмен пленными Война на Донбассе Аннексия Крыма Санкции
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