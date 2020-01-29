Проект решения ПАСЕ: Россия, вероятно, избежит санкций

Россия может избежать санкций, ведь показала прогресс в выполнении требований ПАСЕ. Предыдущий проект резолюции ассамблеи уже согласовали.

Документ об обжаловании полномочий российской делегации из-за нарушения Россией обязательств подготовили в мониторинговом комитете ПАСЕ.

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Над ним работал Тини Кокс – один из ключевых лоббистов России в ПАСЕ. Он предлагает не накладывать на Россию любые ограничения. А также уверяет, что страна показала прогресс в выполнении требований ассамблеи.

В документе говорится, что в июне 2019 года ПАСЕ решила восстановить права российской делегации. Тогда страну "призвали к содержательному диалогу по выполнению обязательств". Ассамблея также запланировала рассмотрение отдельного доклада относительно действий России. Подготовка этого доклада еще продолжается, и "российская делегация полноценно сотрудничает с мониторинговым комитетом".

По словам Кокса, Россия исправляет проблемы, из-за которых она находилась под санкционным давлением. Свои слова он аргументировал примерами: обмен пленными, а также восстановление платежей России в бюджет Совета Европы.

В проекте решения ПАСЕ не упоминаются многочисленные нарушения прав человека со стороны России – в Крыму и на Донбассе. А также системные притеснения прав человека в самой России, намерения РФ изменить конституцию, чтобы не исполнять решения Европейского суда по правам человека.

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Ассамблея подчеркивает, что является важнейшей европейской платформой, где может происходить политический диалог с РФ относительно ее обязательств по Уставу Совета Европы. А также местом, где Россию можно привлечь к ответственности на базе принципов и ценностей Совета Европы. В заключении предлагается утвердить полномочия делегации России, не накладывая санкции и ограничения.

В проект Кокса еще могут внести изменения. Украинская делегация планирует подать к нему ряд поправок.

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Основное об участии России в ПАСЕ