Россиянина Толстого все же избрали вицеспикером ПАСЕ

Вице-спикером парламентской Ассамблеи Совета Европы избрали Петра Толстого. Он возглавляет российскую делегацию в ПАСЕ и является заместителем председателя Госдумы России.

Закрытое голосование по кандидатуре Толстого прошло в два тура. Их итоги объявили в конце пленарного заседания 28 января, передает "Интерфакс".

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В первом туре Толстой не набрал необходимого количества голосов. Их определяет большинство от состава делегаций по спискам. Поэтому, согласно процедуре ПАСЕ, объявили второй тур. Здесь уже результаты определяет большинство от количества присутствующих в зале парламентариев.

В итоге вицеспикер Госдумы сумел получить необходимое количество голосов. Так, за кандидатуру Толстого проголосовали 132 парламентария, против высказались 117. В целом участие в голосовании принимали 252 особы, правда, три бюллетеня признали недействительными.

К слову, предложение провести закрытое голосование относительно Толстого поступило от представителя украинской делегации Марии Мезенцевой (партия "Слуга народа"). Она заявила, что "риторика Толстого противоречит европейским ценностям". В конце концов ее инициативу поддержали участники заседания.

Правда, остальные 18 вицепрезидентов ПАСЕ утвердили на открытых голосованиях. Все они прошли 27 января. В частности, вицеспикером ПАСЕ стал и член украинской делегации от "Слуги народа" в ПАСЕ Александр Мережко.

Интересно, ранее Толстой заявлял, что российская делегация может покинут Парламентскую ассамблею Совета Европы, если ее полномочия будут ограничены.

Зимняя сессия ПАСЕ стартовала в Страсбурге 27 января и продлится до 31 числа.

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