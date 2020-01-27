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      Кулеба объяснил, почему Украине следовало вернуться в ПАСЕ

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      Кулеба прокомментировал возвращение Украины в ПАСЕ / eurointegration.com.ua

      Парламентскую ассамблею Совета Европы покинули политики, которые способствовали возвращению туда России-агрессора. Поэтому Украине следует вернуться в ПАСЕ, чтобы выстроить там новую политику защиты интересов нашего государства.

      Такое заявление сделал вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода".

      К теме: Украинец Александр Мережко стал вице-президентом ПАСЕ: что о нем известно

      Он напомнил, что в январе этого года произошла перезагрузка руководства ПАСЕ, а генеральный секретарь Совета Европы ушел с поста еще в 2019-м. Именно они в прошлом способствовали возвращению российской делегации в Ассамблею.

      Все эти люди непосредственно руководили, дергали за струны для того, чтобы сделать то, что произошло, так позорно вернуть Россию. Все эти люди ушли, а значит, настал удобный момент, чтобы перезагрузиться в ПАСЕ, вернуться и выстраивать новую политику, защищать украинские интересы,
      – отметил Кулеба.

      По его словам, возвращение России в ПАСЕ – это позор и черное пятно на репутации Совета Европы. Однако сейчас у Ассамблея во главе с новым руководством есть все процедурные возможности, чтобы поставить под сомнение и обжаловать присутствие делегации РФ.

      Важно: Что дал Украине демарш в ПАСЕ из-за России

      Также Кулеба рассказал, что одобряет возвращение Украины в ПАСЕ. Кроме того, наша делегация тщательно готовится к январской сессии и не планирует "брататься с российской делегацией".

      Я одобряю возвращение в ПАСЕ именно сейчас. Я бы не поддержал его в октябре прошлого года, поскольку ситуация на тот момент оставалась без изменений. Такое возвращение выглядело бы как будто Украина проглотила удар, который был ей нанесен,
      – подытожил Кулеба.

      Возвращение Украины в ПАСЕ: главное

      • 25 июня 2019 года ПАСЕ вернула Россию к работе в организации без ограничений права голоса. Украинская делегация сразу покинула зал заседаний и приостановила работу в организации.
      • Впоследствии от участия в осенней сессии ПАСЕ отказалась и новая делегация Украины, в которую вошли нардепы Верховной Рады 9 созыва.
      • К украинскому бойкоту Ассамблеи присоединились Латвия, Литва, Эстония и Грузия. Государства совместно с Украиной создали группу в ПАСЕ под названием Baltic Plus. Ее главные принципы – осуждение российской агрессии.
      • 16 января Верховная Рада проголосовала за постановление об участии украинской делегации в январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
      • 27 января в Страсбурге открылась зимняя сессия ПАСЕ. На ней члена украинской делегации Александра Мережко выбрали вице-президентом орагнизации.

      країни, які голосували за повернення україни в парє
      Кто голосовал за возвращение России в ПАСЕ / Инфографика 24 канала

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости России Новости Украины Украина – Россия Новости политики Дмитрий Кулеба ПАСЕ
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