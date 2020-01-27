Кулеба объяснил, почему Украине следовало вернуться в ПАСЕ

Парламентскую ассамблею Совета Европы покинули политики, которые способствовали возвращению туда России-агрессора. Поэтому Украине следует вернуться в ПАСЕ, чтобы выстроить там новую политику защиты интересов нашего государства.

Такое заявление сделал вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода".

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Он напомнил, что в январе этого года произошла перезагрузка руководства ПАСЕ, а генеральный секретарь Совета Европы ушел с поста еще в 2019-м. Именно они в прошлом способствовали возвращению российской делегации в Ассамблею.

Все эти люди непосредственно руководили, дергали за струны для того, чтобы сделать то, что произошло, так позорно вернуть Россию. Все эти люди ушли, а значит, настал удобный момент, чтобы перезагрузиться в ПАСЕ, вернуться и выстраивать новую политику, защищать украинские интересы,

– отметил Кулеба.

По его словам, возвращение России в ПАСЕ – это позор и черное пятно на репутации Совета Европы. Однако сейчас у Ассамблея во главе с новым руководством есть все процедурные возможности, чтобы поставить под сомнение и обжаловать присутствие делегации РФ.

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Также Кулеба рассказал, что одобряет возвращение Украины в ПАСЕ. Кроме того, наша делегация тщательно готовится к январской сессии и не планирует "брататься с российской делегацией".

Я одобряю возвращение в ПАСЕ именно сейчас. Я бы не поддержал его в октябре прошлого года, поскольку ситуация на тот момент оставалась без изменений. Такое возвращение выглядело бы как будто Украина проглотила удар, который был ей нанесен,

– подытожил Кулеба.

Возвращение Украины в ПАСЕ: главное

25 июня 2019 года ПАСЕ вернула Россию к работе в организации без ограничений права голоса. Украинская делегация сразу покинула зал заседаний и приостановила работу в организации.

Впоследствии от участия в осенней сессии ПАСЕ отказалась и новая делегация Украины, в которую вошли нардепы Верховной Рады 9 созыва.

К украинскому бойкоту Ассамблеи присоединились Латвия, Литва, Эстония и Грузия. Государства совместно с Украиной создали группу в ПАСЕ под названием Baltic Plus. Ее главные принципы – осуждение российской агрессии.

16 января Верховная Рада проголосовала за постановление об участии украинской делегации в январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

27 января в Страсбурге открылась зимняя сессия ПАСЕ. На ней члена украинской делегации Александра Мережко выбрали вице-президентом орагнизации.