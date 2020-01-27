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      Украинец Александр Мережко стал вице-президентом ПАСЕ: что о нем известно

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      Александр Мережко стал вице-президентом ПАСЕ / commons.com.ua

      Члена украинской делегации от "Слуги народа" в ПАСЕ Александра Мережко избрали вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы.

      Член делегации Евгения Кравчук в Фейсбуке сообщила, что 20 вице-президентов от государств-членов ПАСЕ избираются ежегодно в начале очередной сессии и остаются на должности до открытия следующей сессии.

      Важно: Что дал Украине демарш в ПАСЕ из-за России

      Какова роль вице-президента ПАСЕ

      Вице-президент при необходимости может подменить президента и председательствовать на заседании Ассамблеи или на дебатах.

      Кроме того, вице-президент автоматически входит в состав Бюро, которое ведет заседания путем подготовки повестки дня сессий и определения вопросов, заслуживающих быть освещеными в докладах.

      Что известно об Александре Мережко

      Александр Мережко – член украинской делегации от "Слуги народа" в ПАСЕ. Он доктор юридических наук, известный ученый и специалист в области международного права.

      Недавно Мережко стал главой комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Он сменил на этом посту Богдана Яременко.

      Политик имеет опыт преподавания в США, Польше, Индии, Азербайджане и Армении. По словам Кравчук, знание специфики этих стран также пригодится при выполнении полномочий в рамках ПАСЕ.

      Украина вернулась в ПАСЕ. Верховная Рада проголосовала за постановление об участии украинской делегации в январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Украина вернулась в ПАСЕ после скандала, который возник из-за возвращения туда России.

      Надо знать: Как будут контактировать делегации Украины и России в ПАСЕ

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики ПАСЕ Слуга народа Евросоюз
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