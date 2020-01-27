Украинец Александр Мережко стал вице-президентом ПАСЕ: что о нем известно

Члена украинской делегации от "Слуги народа" в ПАСЕ Александра Мережко избрали вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Член делегации Евгения Кравчук в Фейсбуке сообщила, что 20 вице-президентов от государств-членов ПАСЕ избираются ежегодно в начале очередной сессии и остаются на должности до открытия следующей сессии.

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Какова роль вице-президента ПАСЕ

Вице-президент при необходимости может подменить президента и председательствовать на заседании Ассамблеи или на дебатах.

Кроме того, вице-президент автоматически входит в состав Бюро, которое ведет заседания путем подготовки повестки дня сессий и определения вопросов, заслуживающих быть освещеными в докладах.

Что известно об Александре Мережко

Александр Мережко – член украинской делегации от "Слуги народа" в ПАСЕ. Он доктор юридических наук, известный ученый и специалист в области международного права.

Недавно Мережко стал главой комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Он сменил на этом посту Богдана Яременко.

Политик имеет опыт преподавания в США, Польше, Индии, Азербайджане и Армении. По словам Кравчук, знание специфики этих стран также пригодится при выполнении полномочий в рамках ПАСЕ.

Украина вернулась в ПАСЕ. Верховная Рада проголосовала за постановление об участии украинской делегации в январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Украина вернулась в ПАСЕ после скандала, который возник из-за возвращения туда России.

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