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      Как будут контактировать делегации Украины и России в ПАСЕ

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      Украинская делегация никак не будет сотрудничать с россиянами – Ясько / assembly.coe.int

      Украинская делегация возвращается в ПАСЕ после того, как решила не участвовать в прошлой сессии из-за России. Однако никакого сотрудничества с делегацией РФ не будет.

      С Россией необходимо разговаривать только в рамках международного права, об этом сказала глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько в интервью "НВ".

      К теме: Что дал Украине демарш в ПАСЕ из-за Россию

      Она отмечает, что "с Россией необходимо разговаривать только в рамках международного права".

      Если в дебатах Россия говорит неправильные и ложные нарративы, конечно, мы должны отвечать, вступать в диалог, доносить свою позицию. Но это не означает, что мы должны дружить с ними и забывать, кто агрессор. Правда и международное право на нашей стороне,
      – сказала Ясько.

      В то же время глава делегации Украины отметила, что"нужно не допустить, чтобы в Европе забывали о правде". Однако, по словам Ясько, для этого нужно много работать Украине.

      Возвращение России в ПАСЕ и демарш

      • 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного режима и возвращении России к работе в организации без ограничений права голоса. Украинская делегация сразу покинула зал заседаний и приостановила работу в организации.
      • Новая украинская делегация также отказалась от участия в осенней сессии. К украинскому бойкоту также присоединились Латвия, Литва, Эстония и Грузия. Государства совместно с Украиной создали группу в ПАСЕ под названием Baltic Plus. Ее главные принципы – осуждение российской агрессии.
      • Верховная Рада 16 января проголосовала за постановление об участии украинской делегации в январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

      ПАРЄ Україна Росія
      Кто голосовал за возвращение России в ПАСЕ/ Инфографика 24 Канала​

       

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости политики Новости России Новости Украины Украина – Россия ПАСЕ
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