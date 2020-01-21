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      Як будуть контактувати делегації України та Росії у ПАРЄ

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      Українська делегація ніяк не справцюватиме з російською, – Ясько / assembly.coe.int

      Українська делегація повертається в ПАРЄ після того, як вирішила не брати участь в минулій сесії через Росію. Однак жодної співпраці з делегацією РФ не буде.

      З Росією необхідно розмовляти тільки в межах міжнародного права, про це сказала глава української делегації у ПАРЄ Єлизавета Ясько в інтерв'ю "НВ"

      До теми: Що дав Україні демарш в ПАРЄ через Росію

      Вона наголошує, що "з Росією необхідно розмовляти тільки в межах міжнародного права".

      Якщо в дебатах Росія говорить про неправильні і фейкові наративи, звичайно, ми повинні відповідати, вступати в діалог, доносити свою позицію. Але це не означає, що ми повинні дружити з ними і забувати, хто агресор. Правда і міжнародне право на нашому боці,
      – сказала Ясько.

      Водночас очільниця делегації України наголосила, що"потрібно не допустити, аби в Європі забували про правду". Однак, за словами Ясько, для цього потрібно багато працювати Україні.

      Повернення Росії в ПАРЄ і демарш 

      • 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного режиму та повернення Росії до роботи в організації без обмежень права голосу. Українська делегація одразу покинула залу засідань та призупинила роботу в організації. 
      • Нова українська делегація також відмовилась від участі в осінній сесії. До українського бойкоту також приєднались Латвія, Литва, Естонія та Грузія. Держави спільно з Україною створили групу в ПАРЄ під назвою Baltic Plus. Її головні принципи – засудження російської агресії.
      • Верховна Рада 16 січня проголосувала за постанову про участь української делегації в січневій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи. 

      ПАРЄ Україна Росія
      Хто голосував за повернення Росії у ПАРЄ/ Інфографіка 24 Каналу

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія ПАРЄ
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