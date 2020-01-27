Наглость – второе счастье: россияне заставили ПАСЕ подстроиться под свои вылеты из Страсбурга

Всем делегациям Парламентской ассамблеи Совета Европы пришлось подстраиваться под россиян. ПАСЕ перепланировала повестку дня январской сессии, поскольку об этом попросили представители РФ.

Дело в том, что Украина в ПАСЕ обжаловала полномочия российской делегации, а также избрание вице-президентом организации депутата Госдумы РФ Петра Толстого. Рассмотрение этих вопросов в Ассамблее перенесли на четверг, 30 января.

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Однако россияне попросили изменить дату. Об этом сообщает "Европейская правда".

Оказывается, российская делегация не имела планов работать в ПАСЕ до конца сессии. Поэтому Петр Толстой попросил ассамблею перепланировать работу, чтобы решить важные вопросы, пока они на месте.

К сожалению, в среду (29 января – 24 канал) большая часть нашей делегации уедет. Чтобы рассмотрение вопроса о полномочиях не был политизированым, я прошу провести их рассмотрение не в четверг, а раньше,

– обратился он.

Внимание! В практике ПАСЕ до сих пор не было подобных перепланировок, поэтому сначала президент ПАСЕ Хендрик Дамс ответил Толстому, что "сделать это перепланировку практически нереально".

Впрочем, после того, как этот вопрос был поставлен на голосование оказалось, что большинство членов Ассамблеи было готово изменить планы чтобы подстроиться под самолеты россиян. За это решение проголосовало 92 депутата, а против – только 68.