Нахабство – друге щастя: росіяни змусили ПАРЄ підлаштуватися під свої вильоти зі Страсбурга

Усім делегаціям Парламентської асамблеї Ради Європи довелося підлаштовуватися під росіян. ПАРЄ перепланувала порядок денний січневої сесії, оскільки про це попросили представники РФ.

Річ у тім, що Україна в ПАРЄ оскаржила повноваження російської делегації, а також обрання віцепрезидентом організації депутата Держдуми РФ Петра Толстого. Розгляд цих питань в Асамблеї перенесли на четвер, 30 січня.

Це цікаво: Українець Олександр Мережко став віцепрезидентом ПАРЄ: що про нього відомо

Однак росіяни попросили змінити дату. Про це інформує "Європейська правда".

Виявляється, російська делегація не мала планів працювати у ПАРЄ до кінця сесії. Через це Петро Толстой попросив асамблею перепланувати роботу, щоби вирішити важливі питання, поки вони є на місці.

На жаль, в середу (29 січня – 24 канал) велика частина нашої делегації поїде. Щоби розгляд питання про повноваження не був заполітизований, я прошу провести їх розгляд не в четвер, а раніше,

– звернувся він.

Увага! У практиці ПАРЄ досі не було подібних перепланувань, тому спочатку президент ПАРЄ Хендрік Дамс відповів Толстому, що "зробити це перепланування практично нереально".

Утім, після того, як це питання поставили на голосування виявилося, що більшість членів Асамблеї була готова змінити плани щоби підлаштуватися під літаки росіян. За це рішення проголосувало 92 депутати, а проти – лише 68.