Україна оскаржила обрання росіянина Толстого віцепрезидентом ПАРЄ

Українська делегація в ПАРЄ не відступає від своєї позиції: росіянам в організації не місце. Саме тому українці вже оскаржили повноваження російської делегації в ПАРЄ загалом і обрання віцепрезидентом організації росіянина Петра Толстого зокрема.

Про те, що українську ініціативу підтримали 30 делегатів ПАРЄ повідомив у своєму телеграм-каналі нардеп від "Європейської Солідарності" та член української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Олексій Гончаренко.

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Понад 30 делегатів ПАРЄ встали на підтримку цієї ініціативи й тепер це питання протягом 2 днів буде вивчене в Асамблеї, і після цього буде прийняте остаточне рішення. Невелика поки, але перемога,

– зауважив політик.

Гончаренко уточнив: повноваження російської делегації були оскаржені як з базових причин, так і з процедурних.

Увага! Україна з партнерами в ПАРЄ порушила це питання через те, що до делегації Росії входять фігуранти санкційного списку Євросоюзу.

Ба більше – українці добилися заблокування обрання депутата російської Держдуми Петра Толстого віцепрезидентом ПАРЄ. З таким запереченням виступила членкиня української делегації Марія Мезенцева.

Пан Толстой неодноразово публічно висловлював свої антисемітські погляди. Тому він не гідний бути віцепрезидентом ПАРЄ,

– наголосила Мезенцева.

Після цього голосування щодо кандидатури Толстого перенесли на другу половину дня, воно буде таємним. Обрання інших 18-ти віцепрезидентів Асамблеї пройшло автоматично.

Україна і ПАРЄ: перипетії

Складні відносини з організацією в України розпочалися після того, як влітку 2019 року туди більшістю голосів повернули російську делегацію. Після цього українці призупинили свою роботу в ПАРЄ.



Які країни голосували за повернення Росії до ПАРЄ/ інфографіка 24 каналу