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      Україна оскаржила обрання росіянина Толстого віцепрезидентом ПАРЄ

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      ПАРЄ / 5 канал

      Українська делегація в ПАРЄ не відступає від своєї позиції: росіянам в організації не місце. Саме тому українці вже оскаржили повноваження російської делегації в ПАРЄ загалом і обрання віцепрезидентом організації росіянина Петра Толстого зокрема.

      Про те, що українську ініціативу підтримали 30 делегатів ПАРЄ повідомив у своєму телеграм-каналі нардеп від "Європейської Солідарності" та член української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Олексій Гончаренко.

      Актуально: Українець Олександр Мережко став віцепрезидентом ПАРЄ: що про нього відомо

      Понад 30 делегатів ПАРЄ встали на підтримку цієї ініціативи й тепер це питання протягом 2 днів буде вивчене в Асамблеї, і після цього буде прийняте остаточне рішення. Невелика поки, але перемога,
      – зауважив політик.

      Гончаренко уточнив: повноваження російської делегації були оскаржені як з базових причин, так і з процедурних.

      Увага! Україна з партнерами в ПАРЄ порушила це питання через те, що до делегації Росії входять фігуранти санкційного списку Євросоюзу.

      Ба більше – українці добилися заблокування обрання депутата російської Держдуми Петра Толстого віцепрезидентом ПАРЄ. З таким запереченням виступила членкиня української делегації Марія Мезенцева.

      Пан Толстой неодноразово публічно висловлював свої антисемітські погляди. Тому він не гідний бути віцепрезидентом ПАРЄ,
      – наголосила Мезенцева.

      Після цього голосування щодо кандидатури Толстого перенесли на другу половину дня, воно буде таємним. Обрання інших 18-ти віцепрезидентів Асамблеї пройшло автоматично.

      Україна і ПАРЄ: перипетії

      • Складні відносини з організацією в України розпочалися після того, як влітку 2019 року туди більшістю голосів повернули російську делегацію. Після цього українці призупинили свою роботу в ПАРЄ.


      Які країни голосували за повернення Росії до ПАРЄ/ інфографіка 24 каналу

      • Знову ж таки через Росію нова українська делегація оголосила в ПАРЄ демарш під час осінньої сесії. У ній українці участь не брали.
      • До українського бойкоту також приєднались Латвія, Литва, Естонія та Грузія. Держави спільно з Україною створили групу в ПАРЄ під назвою Baltic Plus. Її головні принципи – засудження російської агресії.
      • Взимку Україна повернулася до ПАРЄ та бере участь у січневій сесії організації.
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Новини Росії Новини України ПАРЄ Україна – Росія
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