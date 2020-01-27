Украина обжаловала избрание россиянина Толстого вице-президентом ПАСЕ

Украинская делегация в ПАСЕ не отступает от своей позиции: россиянам в организации не место. Именно поэтому украинцы уже обжаловали полномочия российской делегации в ПАСЕ в целом и избрание вице-президентом организации россиянина Петра Толстого в частности.

О том, что украинскую инициативу поддержали 30 делегатов ПАСЕ, сообщил в своем телеграмм-канале нардеп от "Европейской Солидарности" и член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Алексей Гончаренко.

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Более 30 делегатов ПАСЕ встали на поддержку этой инициативы, и теперь этот вопрос в течение 2 дней будет изучен в Ассамблее и после этого будет принято окончательное решение. Небольшая пока, но победа,

– отметил политик.

Гончаренко уточнил: полномочия российской делегации были оспорены как по базовым причинам, так и процедурным.

Внимание! Украина с партнерами в ПАСЕ подняла этот вопрос из-за того, что в делегацию России входят фигуранты санкционного списка Евросоюза.

Более того, украинцы добились блокирования избрания депутата Госдумы Петра Толстого вице-президентом ПАСЕ. С таким возражением выступила член украинской делегации Мария Мезенцева.

Господин Толстой неоднократно публично высказывал свои антисемитские взгляды. Поэтому он недостоин быть вице-президентом ПАСЕ,

– отметила Мезенцева.

После этого голосование по кандидатуре Толстого перенесли на вторую половину дня, оно будет тайным. Избрание остальных 18-ти вице-президентов ассамблеи прошло автоматически.

Украина и ПАСЕ: перипетии

Сложные отношения с организацией у Украины начались после того, как летом 2019 года туда большинством голосов вернули российскую делегацию. После этого украинцы приостановили свою работу в ПАСЕ.



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