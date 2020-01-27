Украина обжаловала избрание россиянина Толстого вице-президентом ПАСЕ
Украинская делегация в ПАСЕ не отступает от своей позиции: россиянам в организации не место. Именно поэтому украинцы уже обжаловали полномочия российской делегации в ПАСЕ в целом и избрание вице-президентом организации россиянина Петра Толстого в частности.
О том, что украинскую инициативу поддержали 30 делегатов ПАСЕ, сообщил в своем телеграмм-канале нардеп от "Европейской Солидарности" и член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Алексей Гончаренко.
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Более 30 делегатов ПАСЕ встали на поддержку этой инициативы, и теперь этот вопрос в течение 2 дней будет изучен в Ассамблее и после этого будет принято окончательное решение. Небольшая пока, но победа,
– отметил политик.
Гончаренко уточнил: полномочия российской делегации были оспорены как по базовым причинам, так и процедурным.
Внимание! Украина с партнерами в ПАСЕ подняла этот вопрос из-за того, что в делегацию России входят фигуранты санкционного списка Евросоюза.
Более того, украинцы добились блокирования избрания депутата Госдумы Петра Толстого вице-президентом ПАСЕ. С таким возражением выступила член украинской делегации Мария Мезенцева.
Господин Толстой неоднократно публично высказывал свои антисемитские взгляды. Поэтому он недостоин быть вице-президентом ПАСЕ,
– отметила Мезенцева.
После этого голосование по кандидатуре Толстого перенесли на вторую половину дня, оно будет тайным. Избрание остальных 18-ти вице-президентов ассамблеи прошло автоматически.
Украина и ПАСЕ: перипетии
- Сложные отношения с организацией у Украины начались после того, как летом 2019 года туда большинством голосов вернули российскую делегацию. После этого украинцы приостановили свою работу в ПАСЕ.
Какие страны голосовали за возвращение России в ПАСЕ/ инфографика 24 канала
- Опять же из-за России новая украинская делегация объявила в ПАСЕ демарш во время осенней сессии. В ней украинцы участие не принимали.
- К украинскому бойкоту также присоединились Латвия, Литва, Эстония и Грузия. Государства совместно с Украиной создали группу в ПАСЕ под названием Baltic Plus. Ее главные принципы – осуждение российской агрессии.
- Зимой Украина вернулась в ПАСЕ и принимает участие в январской сессии организации.