16:08
27 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА В АФГАНИСТАНЕ КОРОНАВИРУС 2020 ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ностражиркус. К нам едет Ревизор
      Вєсті Кремля
      17:52, 25 января
      Вести.UA. Жир: Порошенко ломают планы. "Слуги народа" не хотят в тюрьму
      Вєсті.UA
      19:25, 25 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости политики
      АВИАКАТАСТРОФА В АФГАНИСТАНЕ КОРОНАВИРУС 2020 ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ

      Украина обжаловала избрание россиянина Толстого вице-президентом ПАСЕ

      122 Читати новину українською
      ПАСЕ / 5 канал

      Украинская делегация в ПАСЕ не отступает от своей позиции: россиянам в организации не место. Именно поэтому украинцы уже обжаловали полномочия российской делегации в ПАСЕ в целом и избрание вице-президентом организации россиянина Петра Толстого в частности.

      О том, что украинскую инициативу поддержали 30 делегатов ПАСЕ, сообщил в своем телеграмм-канале нардеп от "Европейской Солидарности" и член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Алексей Гончаренко.

      Актуально: Украинец Александр Мережко стал вице-президентом ПАСЕ: что о нем известно

      Более 30 делегатов ПАСЕ встали на поддержку этой инициативы, и теперь этот вопрос в течение 2 дней будет изучен в Ассамблее и после этого будет принято окончательное решение. Небольшая пока, но победа,
      – отметил политик.

      Гончаренко уточнил: полномочия российской делегации были оспорены как по базовым причинам, так и процедурным.

      Внимание! Украина с партнерами в ПАСЕ подняла этот вопрос из-за того, что в делегацию России входят фигуранты санкционного списка Евросоюза.

      Более того, украинцы добились блокирования избрания депутата Госдумы Петра Толстого вице-президентом ПАСЕ. С таким возражением выступила член украинской делегации Мария Мезенцева.

      Господин Толстой неоднократно публично высказывал свои антисемитские взгляды. Поэтому он недостоин быть вице-президентом ПАСЕ,
      – отметила Мезенцева.

      После этого голосование по кандидатуре Толстого перенесли на вторую половину дня, оно будет тайным. Избрание остальных 18-ти вице-президентов ассамблеи прошло автоматически.

      Украина и ПАСЕ: перипетии

      • Сложные отношения с организацией у Украины начались после того, как летом 2019 года туда большинством голосов вернули российскую делегацию. После этого украинцы приостановили свою работу в ПАСЕ.


      Какие страны голосовали за возвращение России в ПАСЕ/ инфографика 24 канала

      • Опять же из-за России новая украинская делегация объявила в ПАСЕ демарш во время осенней сессии. В ней украинцы участие не принимали.
      • К украинскому бойкоту также присоединились Латвия, Литва, Эстония и Грузия. Государства совместно с Украиной создали группу в ПАСЕ под названием Baltic Plus. Ее главные принципы – осуждение российской агрессии.
      • Зимой Украина вернулась в ПАСЕ и принимает участие в январской сессии организации.
      Болезнь Альцгеймера: причины, профилактика и распространенные мифы
      сегодня
      14466
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия ПАСЕ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:00 Назначение Путиным нового "смотрящего" по Украине: оценки, риски и последствия
      Блоги 147
      сегодня , 14:37 Кто подставил Дональда Трампа, или Недоброжелательный интерес к Украине
      Борис Немировський 83
      сегодня , 11:00 Как правильно лечить грипп и простуду
      653
      сегодня , 13:37 История Холокоста: как нацисты убили миллионы невинных евреев
      Ігор Саджениця 5191
      сегодня , 13:07 Безопасность авиапутешествия: как выбрать перевозчика для комфортного перелета
      Інна Жолобович 570
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук