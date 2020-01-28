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      Росіянина Толстого все ж обрали віцеспікером ПАРЄ

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      Петро Толстой / Пресслужба Держдуми Росії

      Віцеспікером парламентської Асамблеї Ради Європи обрали Петра Толстого. Він очолює російську делегацію в ПАРЄ та є заступником голови Держдуми Росії.

      Закрите голосування щодо кандидатури Толстого пройшло в два тури. Їхні підсумки оголосили в кінці пленарного засідання 28 січня, передає "Інтерфакс".

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      У першому турі Толстой не набрав необхідної кількості голосів. Їх визначає більшість від складу делегацій за списками. Тому, згідно з процедурою ПАРЄ, оголосили другий тур. Тут вже результати визначає більшість від кількості присутніх у залі парламентарів.

      У підсумку віцеспікер Держдуми зумів отримати необхідну кількість голосів. Так, за кандидатуру Толстого проголосували 132 парламентаря, проти всиловились 117. Загалом участь у голосуванні брали 252 осби, щоправда три бюлетені визнали недійсними.

      До слова, пропозиція провести закрите голосування щодо Толстого надійшла від представника української делегації Марії Мезенцевої (партія "Слуга народу"). Вона заявила, що "риторика Толстого суперечить європейським цінностям". Зрештою її ініціативу підтримали учасники засідання.

      Щоправда, інші 18 віцепрезидентів ПАРЄ затвердили на відкритих голосуваннях. Усі вони пройшли 27 січня.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії ПАРЄ
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