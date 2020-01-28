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      Кандидат від Росії провалився у першому турі виборів віцепрезидента ПАРЄ

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      У ПАРЄ голову російської делегації не обрали віцепрезидентом у першому турі / ТАСС

      У Парламентській асамблеї Ради Європи в першому турі не підтримали кандидатуру депутата російської Держдуми Петра Толстого на пост віцепрезидента за російською квотою.

      Однак російський кандидат все ще може очолити цей пост, про це написав народний депутат Олексій Гончарук у своєму телеграм-каналі.

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      "Як я і передбачав, в першому турі Толстой в віцепрезиденти ПАРЄ не пройшов. Попереду другий тур, там його шанси набагато вище", – написав він.

      За результатами таємного голосування російський делегат отримав 101 голос "за" при 71 "проти", пише Укрінформ. Для обрання у першому турі необхідно отримати дві третини голосів.

      Що треба знати про відповідь делегації Росії в ПАРЄ

      • Українська делегація в ПАРЄ вже оскаржила повноваження російської делегації в ПАРЄ загалом і обрання віцепрезидентом організації росіянина Петра Толстого зокрема.
      • Таку ініціативу підтримали 30 делегатів ПАРЄ.
      • До делегації Росії входять фігуранти санкційного списку Євросоюзу.

      Україна повертається в ПАРЄ. Верховна Рада проголосувала за постанову про участь української делегації в січневій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи. Україна повертається до ПАРЄ після скандалу, який виник через повернення туди Росії.

      Чому Україна не брала участі в останній сесії 

      Через повернення російської делегації до Асамблеї. До українського бойкоту також приєднались Латвія, Литва, Естонія та Грузія. Держави спільно з Україною створили групу в ПАРЄ під назвою Baltic Plus. Її головні принципи – засудження російської агресії.

      Влітку 2019 українські парламентарії, які представляли ще минуле скликання Ради, призупинили роботу в ПАРЄ через повернення туди російської делегації. Це рішення підтримали Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Нідерланди, Австрія та Норвегія. Делегацію РФ вигнали з асамблеї три роки тому – після захоплення Криму та розв’язання війни на Донбасі.

      ПАРЄ Україна Росія
      Хто голосував за повернення Росії у ПАРЄ/ Інфографіка 24 Каналу

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії ПАРЄ
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