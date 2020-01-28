Кандидат от России провалился в первом туре выборов вице-президента ПАСЕ

В Парламентской ассамблее Совета Европы в первом туре не поддержали кандидатуру депутата Госдумы Петра Толстого на пост вице-президента по российской квоте.

Однако российский кандидат все еще может возглавить этот пост, об этом написал народный депутат Алексей Гончарук в своем телеграм-канале.

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"Как я и предполагал, в первом туре Толстой в вице-президенты ПАСЕ не прошел. Впереди второй тур, там его шансы намного выше", – написал он.

По результатам тайного голосования российский делегат получил 101 голос "за" при 71 "против", пишет Укринформ. Для избрания в первом туре необходимо получить две трети голосов.

Что надо знать об ответе делегации России в ПАСЕ

Украинская аделегация в ПАСЕ уже обжаловала полномочия российской делегации в ПАСЕ в целом и избрание вице-президентом организации россиянина Петра Толстого в частности.

в целом и избрание вице-президентом организации россиянина Петра Толстого в частности. Такую инициативу поддержали 30 делегатов ПАСЕ .

. В делегацию России входят фигуранты санкционного списка Евросоюза.

Украина возвращается в ПАСЕ. Верховная Рада проголосовала за постановление об участии украинской делегации в январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Украина возвращается в ПАСЕ после скандала, который возник из-за возвращения туда России.

Почему Украина не принимала участия в последней сессии

Из-за возвращения российской делегации в Ассамблею. К украинскому бойкоту также присоединились Латвия, Литва, Эстония и Грузия. Государства совместно с Украиной создали группу в ПАСЕ под названием Baltic Plus. Ее главные принципы – осуждение российской агрессии.

Летом 2019 года украинские парламентарии, представляющие в прошлый созыв Совета, приостановили работу в ПАСЕ из-за возвращения туда российской делегации. Это решение поддержали Германия, Франция, Италия, Испания, Нидерланды, Австрия и Норвегия. Делегацию РФ выгнали с ассамблеи три года назад после захвата Крыма и развязывания войны на Донбассе.



Кто голосовал за возвращение России в ПАСЕ / Инфографика 24 канала