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      Кандидат от России провалился в первом туре выборов вице-президента ПАСЕ

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      В ПАСЕ главу российской делегации не выбрали вице-президентом в первом туре / ТАСС

      В Парламентской ассамблее Совета Европы в первом туре не поддержали кандидатуру депутата Госдумы Петра Толстого на пост вице-президента по российской квоте.

      Однако российский кандидат все еще может возглавить этот пост, об этом написал народный депутат Алексей Гончарук в своем телеграм-канале.

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      "Как я и предполагал, в первом туре Толстой в вице-президенты ПАСЕ не прошел. Впереди второй тур, там его шансы намного выше", – написал он.

      По результатам тайного голосования российский делегат получил 101 голос "за" при 71 "против", пишет Укринформ. Для избрания в первом туре необходимо получить две трети голосов.

      Что надо знать об ответе делегации России в ПАСЕ

      • Украинская аделегация в ПАСЕ уже обжаловала полномочия российской делегации в ПАСЕ в целом и избрание вице-президентом организации россиянина Петра Толстого в частности.
      • Такую инициативу поддержали 30 делегатов ПАСЕ.
      • В делегацию России входят фигуранты санкционного списка Евросоюза.

      Украина возвращается в ПАСЕ. Верховная Рада проголосовала за постановление об участии украинской делегации в январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Украина возвращается в ПАСЕ после скандала, который возник из-за возвращения туда России.

      Почему Украина не принимала участия в последней сессии

      Из-за возвращения российской делегации в Ассамблею. К украинскому бойкоту также присоединились Латвия, Литва, Эстония и Грузия. Государства совместно с Украиной создали группу в ПАСЕ под названием Baltic Plus. Ее главные принципы – осуждение российской агрессии.

      Летом 2019 года украинские парламентарии, представляющие в прошлый созыв Совета, приостановили работу в ПАСЕ из-за возвращения туда российской делегации. Это решение поддержали Германия, Франция, Италия, Испания, Нидерланды, Австрия и Норвегия. Делегацию РФ выгнали с ассамблеи три года назад после захвата Крыма и развязывания войны на Донбассе.

      ПАРЄ Україна Росія
      Кто голосовал за возвращение России в ПАСЕ / Инфографика 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости России ПАСЕ
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