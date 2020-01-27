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      Работа кипит: как российский депутат Слуцкий заснул в ПАСЕ – видео

      94 Читати новину українською
      Леонид Слуцкий / Credo.Press

      Несмотря на все попытки украинской делегации заблокировать работу россиян в ПАСЕ, те вызывающе отбиваются и даже заставляют организацию подстраиваться под себя. Однако, взглянув на то, как россияне "работают" в ПАСЕ становится понятно: эта международная площадка нужна им не для решения насущных проблем, а лишь для пиара.

      Пока члены различных делегаций ПАСЕ подстраивают свою работу под график самолетов россиян, те откровенно спят, а не работают.

      Тем временем: Украина обжаловала избрание россиянина Толстого вице-президентом ПАСЕ

      По крайней мере, в таком "рабочем режиме" камеры зафиксировали председателя комитета по международным делам Госдумы Леонида Слуцкого. Соответствующее видео распространила "Европейская правда".

      Он откровенно дремал на заседании комитета ПАСЕ.

      Слуцкий заснул в ПАСЕ: видео

      Чем известен Слуцкий?
      Это – некий российский Вайнштейн. Дело в том, что политика обвинили в сексуальных домогательствах 3 российских работницы СМИ. Своей вины он не признал, но перед женщинами извинился. Кроме того, его обвиняли во взяточничестве.

      Украине может быть известен тем, что в 2015 году пригласил французских парламентариев в оккупированный Крым, те приехали, возник большой международный скандал.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости России ПАСЕ Курьезные новости
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