Работа кипит: как российский депутат Слуцкий заснул в ПАСЕ – видео

Несмотря на все попытки украинской делегации заблокировать работу россиян в ПАСЕ, те вызывающе отбиваются и даже заставляют организацию подстраиваться под себя. Однако, взглянув на то, как россияне "работают" в ПАСЕ становится понятно: эта международная площадка нужна им не для решения насущных проблем, а лишь для пиара.

Пока члены различных делегаций ПАСЕ подстраивают свою работу под график самолетов россиян, те откровенно спят, а не работают.

Тем временем: Украина обжаловала избрание россиянина Толстого вице-президентом ПАСЕ

По крайней мере, в таком "рабочем режиме" камеры зафиксировали председателя комитета по международным делам Госдумы Леонида Слуцкого. Соответствующее видео распространила "Европейская правда".

Он откровенно дремал на заседании комитета ПАСЕ.

Слуцкий заснул в ПАСЕ: видео

Чем известен Слуцкий?

Это – некий российский Вайнштейн. Дело в том, что политика обвинили в сексуальных домогательствах 3 российских работницы СМИ. Своей вины он не признал, но перед женщинами извинился. Кроме того, его обвиняли во взяточничестве.



Украине может быть известен тем, что в 2015 году пригласил французских парламентариев в оккупированный Крым, те приехали, возник большой международный скандал.