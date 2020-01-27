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      Робота кипить: як російський депутат Слуцький заснув у ПАРЄ – відео

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      Леонід Слуцький / Credo.Press

      Попри усі спроби української делегації заблокувати роботу росіян у ПАРЄ, ті зухвало відбиваються та навіть змушують організацію підлаштовуватися під себе. Однак, глянувши на те, як росіяни "працюють" в ПАРЄ стає зрозуміло: цей міжнародний майданчик потрібен їм не для розв’язання насущних проблем, а лиш для піару.

      Поки члени різних делегацій ПАРЄ підлаштовують свою роботу під графік літаків росіян, ті відверто сплять, а не працюють.

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      Принаймні, у такому "робочому режимі" камери зафіксували голову комітету з міжнародних справ російської Держдуми Леоніда Слуцького. Відповідне відео поширила "Європейська правда".

      Він відверто куняв на засіданні комітету ПАРЄ.

      Слуцький заснув у ПАРЄ: відео

      Чим відомий Слуцький? Це – такий собі російський Гарві Вайнштайн. Річ у тім, що політика звинуватили у сексуальних домаганнях 3 російські працівниці ЗМІ. Своєї провини він не визнав, але перед жінками вибачився. Окрім того, його звинувачували у хабарництві.

      Україні може бути відомим тим, що у 2015 році запросив французьких парламентарів до окупованого Криму, ті приїхали, виник неабиякий міжнародний скандал.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини Росії Курйозні новини ПАРЄ
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