Робота кипить: як російський депутат Слуцький заснув у ПАРЄ – відео

Попри усі спроби української делегації заблокувати роботу росіян у ПАРЄ, ті зухвало відбиваються та навіть змушують організацію підлаштовуватися під себе. Однак, глянувши на те, як росіяни "працюють" в ПАРЄ стає зрозуміло: цей міжнародний майданчик потрібен їм не для розв’язання насущних проблем, а лиш для піару.

Поки члени різних делегацій ПАРЄ підлаштовують свою роботу під графік літаків росіян, ті відверто сплять, а не працюють. Тим часом: Україна оскаржила обрання росіянина Толстого віцепрезидентом ПАРЄ Принаймні, у такому "робочому режимі" камери зафіксували голову комітету з міжнародних справ російської Держдуми Леоніда Слуцького. Відповідне відео поширила "Європейська правда". Він відверто куняв на засіданні комітету ПАРЄ. Слуцький заснув у ПАРЄ: відео Чим відомий Слуцький? Це – такий собі російський Гарві Вайнштайн. Річ у тім, що політика звинуватили у сексуальних домаганнях 3 російські працівниці ЗМІ. Своєї провини він не визнав, але перед жінками вибачився. Окрім того, його звинувачували у хабарництві.



Україні може бути відомим тим, що у 2015 році запросив французьких парламентарів до окупованого Криму, ті приїхали, виник неабиякий міжнародний скандал.