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      ПАСЕ резко раскритиковала систему правосудия в Польше и определила наказание

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      ПАСЕ ввела мониторинг над Польшей / qalanews.com

      Система правосудия в Польше противоречит европейским нормам и стандартам. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о возобновлении процедуры мониторинга в отношении Польши. К такому прибегают в исключительных случаях, когда страна системно нарушает условия членства в Совете Европы.

      Решение приняли в рамках резолюции, посвященной судебной реформе в Польше.

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      В резолюции ПАСЕ резко раскритиковала инициативы польской власти. В документе говорится о том, что изменения в системе правосудия, которую реализуют по инициативе правящей партии "Право и Справедливость", "противоречат европейским нормам и стандартам".

      Польские власти обвинили в давлении на судей, преследовании тех, кто критикует инициативы, в попытке правительства подчинить себе судебную власть.

      Учитывая это, Ассамблея решила восстановить мониторинговую процедуру в отношении Польши. Страна стала первым членом ЕС, который находится под мониторингом ПАСЕ. За введение санкции проголосовали 140 депутатов, 37 – против.

      Обратите внимание! Сейчас под мониторингом ПАСЕ находятся 10 государств: Азербайджан, Албания, Босния и Герцеговина, Армения, Грузия, Молдова, Российская Федерация, Сербия, Турция и Украина.

      Что известно о судебной реформе в Польше

      • Реформа системы правосудия в Польше началась в 2015 году. В ее рамках приняли законы о реорганизации Верховного суда и о Национальном совете юстиции.
      • Министр юстиции получил полномочия назначать и инициировать отставку судей Верховного суда. Им закон позволил идти на пенсию досрочно. Положения о пенсионном возрасте судей отменили в 2018 году.
      • Польскую судебную реформу начали критиковать в ЕС. В ноябре 2019 года Европейский суд в Люксембурге постановил, что польский закон 2017 года об отставке судей и прокуроров нарушает правила ЕС. Ведь документ позволяет министру юстиции Польши по своему усмотрению отстранять судей от работы.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Евросоюз Новости политики Судьи Новости Польши ПАСЕ
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