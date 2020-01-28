ПАСЕ резко раскритиковала систему правосудия в Польше и определила наказание

Система правосудия в Польше противоречит европейским нормам и стандартам. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о возобновлении процедуры мониторинга в отношении Польши. К такому прибегают в исключительных случаях, когда страна системно нарушает условия членства в Совете Европы.

Решение приняли в рамках резолюции, посвященной судебной реформе в Польше.

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В резолюции ПАСЕ резко раскритиковала инициативы польской власти. В документе говорится о том, что изменения в системе правосудия, которую реализуют по инициативе правящей партии "Право и Справедливость", "противоречат европейским нормам и стандартам".

Польские власти обвинили в давлении на судей, преследовании тех, кто критикует инициативы, в попытке правительства подчинить себе судебную власть.

Учитывая это, Ассамблея решила восстановить мониторинговую процедуру в отношении Польши. Страна стала первым членом ЕС, который находится под мониторингом ПАСЕ. За введение санкции проголосовали 140 депутатов, 37 – против.

Обратите внимание! Сейчас под мониторингом ПАСЕ находятся 10 государств: Азербайджан, Албания, Босния и Герцеговина, Армения, Грузия, Молдова, Российская Федерация, Сербия, Турция и Украина.

Что известно о судебной реформе в Польше