ПАСЕ резко раскритиковала систему правосудия в Польше и определила наказание
Система правосудия в Польше противоречит европейским нормам и стандартам. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о возобновлении процедуры мониторинга в отношении Польши. К такому прибегают в исключительных случаях, когда страна системно нарушает условия членства в Совете Европы.
Решение приняли в рамках резолюции, посвященной судебной реформе в Польше.
Читайте также: Новые санкции против России: президент Грузии не ответила, поддержит ли их
В резолюции ПАСЕ резко раскритиковала инициативы польской власти. В документе говорится о том, что изменения в системе правосудия, которую реализуют по инициативе правящей партии "Право и Справедливость", "противоречат европейским нормам и стандартам".
Польские власти обвинили в давлении на судей, преследовании тех, кто критикует инициативы, в попытке правительства подчинить себе судебную власть.
Учитывая это, Ассамблея решила восстановить мониторинговую процедуру в отношении Польши. Страна стала первым членом ЕС, который находится под мониторингом ПАСЕ. За введение санкции проголосовали 140 депутатов, 37 – против.
Обратите внимание! Сейчас под мониторингом ПАСЕ находятся 10 государств: Азербайджан, Албания, Босния и Герцеговина, Армения, Грузия, Молдова, Российская Федерация, Сербия, Турция и Украина.
Что известно о судебной реформе в Польше
- Реформа системы правосудия в Польше началась в 2015 году. В ее рамках приняли законы о реорганизации Верховного суда и о Национальном совете юстиции.
- Министр юстиции получил полномочия назначать и инициировать отставку судей Верховного суда. Им закон позволил идти на пенсию досрочно. Положения о пенсионном возрасте судей отменили в 2018 году.
- Польскую судебную реформу начали критиковать в ЕС. В ноябре 2019 года Европейский суд в Люксембурге постановил, что польский закон 2017 года об отставке судей и прокуроров нарушает правила ЕС. Ведь документ позволяет министру юстиции Польши по своему усмотрению отстранять судей от работы.