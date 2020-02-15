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      Помпео публічно розповів зворушливу історію про українського воїна: деталі

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      / facebook.com/GeneralStaff.ua

      Держсекретар США Майк Помпео під час виступу у Мюнхені розповів зворушливу історію, яка переконали його, що українські військові ведуть боротьбу за суверенітет України.

      Майк Помпео пригадав про спілкування з українським військовим, який перебуває на лікуванні у травматологічному відділенні Київського військового госпіталю, повідомляє "Європейська правда".

      Як це було: Помпео відвідав поранених українських бійців у київському шпиталі: фото

      Політик уточнив, що говорив з молодим воїном з суттєвими пораненнями, "через які він відчував серйозний біль".

      Український військовий розповів, що має ранг капітана. Помпео додав, що кілька десятиріч тому також був капітаном армії США. Після розмови військовий зробив йому несподіваний подарунок.

      Він став на костилі, пройшов через кімнату до вішака зі своїм одягом та передав мені нашивку з символікою свого підрозділ та попросив зберігати її,
      – сказав Помпео у Мюнхені.

      За словами держсекретаря, ставлення цього військового до своєї держави та до військової символіки переконали його у тому, що українські військові ведуть боротьбу за суверенітет України.

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      Що відомо про візит Помпео в Україну?Державний секретар США прибув до України ще уночі проти 31 січня. Першою його заявою одразу після прильоту були слова про незмінну підтримку України з боку Сполучених Штатів Америки. Удень Помпео вшанував пам'ять загиблих українських військових на Донбасі. Зокрема, він поклав квіти до меморіалу "Стіна пам'яті загиблих за Україну", що біля Михайлівського золотоверхого монастиря у Києві.

      Після цього політик зустрівся з президентом Зеленським, главою МЗС Пристайком та настоятелем ПЦУ Епіфанієм.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Майк Помпео Україна – Росія Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Постраждалі Новини США Мюнхенська конференція Помпео в Україні Новини України Новини політики
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