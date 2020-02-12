Україна та Росія домовились розвести війська на новій ділянці

На засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську сторони погодили розведення сил і засобів на ділянці в районі населеного пункту Гнутове, що на Донеччині.

Прессекретарка Кучми Дарка Оліфер у фейсбуці повідомила, що розвести сили поблизу Гнутового запропонувала українська сторона.

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Наразі триває робота над погодженням інших ділянок.

Окрім того, у Мінську вкотре акцентували увагу на необхідності забезпечення повного та всеосяжного режиму припинення вогню, який постійно порушують проросійські бойовики.

Важливо! Незважаючи на "режим тиші", з початку 2020 року Україна втратила на Донбасі 12 захисників, 4 з них вбив снайпер окупантів. 1 лютого через ворожі обстріли загинула 33-річна жінка-медик Клавдія Ситник.

Зауважимо, що українська сторона в ТКГ у Мінську пропонувала для другого етапу розведення сил і засобів на Донбасі три точки: контрольний пункт в’їзду та виїзду "Гнутове", залізничний міст в Станиці Луганській і Новоселівку Другу (у районі Авдіївки).

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Де вже відбулося розведення сил на Донбасі:

у районі Станиці Луганської;

у районі Золотого;

у районі Петрівського.



Карта розведення сил на Донбасі / Інфографіка 24 каналу