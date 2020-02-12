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      Україна та Росія домовились розвести війська на новій ділянці

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      Війська розведуть в районі населеного пункту Гнутове / 24 канал

      На засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську сторони погодили розведення сил і засобів на ділянці в районі населеного пункту Гнутове, що на Донеччині.

      Прессекретарка Кучми Дарка Оліфер у фейсбуці повідомила, що розвести сили поблизу Гнутового запропонувала українська сторона.

      Важливо: Підсумки засідання ТКГ у Мінську: про що домовилися сторони

      Наразі триває робота над погодженням інших ділянок.

      Окрім того, у Мінську вкотре акцентували увагу на необхідності забезпечення повного та всеосяжного режиму припинення вогню, який постійно порушують проросійські бойовики.

      Важливо! Незважаючи на "режим тиші", з початку 2020 року Україна втратила на Донбасі 12 захисників, 4 з них вбив снайпер окупантів. 1 лютого через ворожі обстріли загинула 33-річна жінка-медик Клавдія Ситник.

      Зауважимо, що українська сторона в ТКГ у Мінську пропонувала для другого етапу розведення сил і засобів на Донбасі три точки: контрольний пункт в’їзду та виїзду "Гнутове", залізничний міст в Станиці Луганській і Новоселівку Другу (у районі Авдіївки).

      Зверніть увагу: У Кремлі заявили, що про контроль кордону Україна повинна говорити з бойовиками

      Де вже відбулося розведення сил на Донбасі:

      • у районі Станиці Луганської;
      • у районі Золотого;
      • у районі Петрівського.

      Карта розведення сил на Донбасі
      Карта розведення сил на Донбасі / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Україна – Росія Розведення військ Леонід Кучма Новини Донецька Операція Об'єднаних сил Мінськ Війна на Донбасі
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