Втрата на фронті: внаслідок обстрілів бойовиків загинула жінка-медик

Окупанти обстріляли позиції українських військових поблизу Новотошківського, що на Луганщині. Під ворожий обстріл потрапила жінка-медик. Вона отримала поранення, які виявилися несумісними з життям.

Про втрату на фронті повідомили у фейсбуці ООС.

З глибоким сумом повідомляємо, що 1 лютого в результаті злочинних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ загинула старший бойовий медик,

– йдеться в повідомленні.

Трагедія сталася поблизу Новотошківського, що на Луганщині. Жінка доставляла медикаменти, коли потрапила під ворожий обстріл. Вона отримала множинні осколкові поранення, які виявилися несумісними з життям.

Командування об’єднаних сил висловило глибокі співчуття рідним та близьким загиблої української захисниці.

Важливо! Загалом від початку 2020 року Україна втратила на Донбасі 12 захисників. Останнім був 41-річний боєць Євген Щуренко.



Мапа окупованих територій Донеччини та Луганщини / Інфографіка 24 каналу