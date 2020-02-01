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      Втрата на фронті: внаслідок обстрілів бойовиків загинула жінка-медик

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      Внаслідок обстрілів бойовиків загинула жінка-медик / politeka.net

      Окупанти обстріляли позиції українських військових поблизу Новотошківського, що на Луганщині. Під ворожий обстріл потрапила жінка-медик. Вона отримала поранення, які виявилися несумісними з життям.

      Про втрату на фронті повідомили у фейсбуці ООС.

      З глибоким сумом повідомляємо, що 1 лютого в результаті злочинних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ загинула старший бойовий медик,
      – йдеться в повідомленні.

      Трагедія сталася поблизу Новотошківського, що на Луганщині. Жінка доставляла медикаменти, коли потрапила під ворожий обстріл. Вона отримала множинні осколкові поранення, які виявилися несумісними з життям.

      Командування об’єднаних сил висловило глибокі співчуття рідним та близьким загиблої української захисниці.

      Важливо! Загалом від початку 2020 року Україна втратила на Донбасі 12 захисників. Останнім був 41-річний боєць Євген Щуренко.

      донбас
      Мапа окупованих територій Донеччини та Луганщини / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Проросійські бойовики Жертви Новини Луганська Окуповані території Операція Об'єднаних сил
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