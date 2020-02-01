Втрата на фронті: внаслідок обстрілів бойовиків загинула жінка-медик
Окупанти обстріляли позиції українських військових поблизу Новотошківського, що на Луганщині. Під ворожий обстріл потрапила жінка-медик. Вона отримала поранення, які виявилися несумісними з життям.
Про втрату на фронті повідомили у фейсбуці ООС.
З глибоким сумом повідомляємо, що 1 лютого в результаті злочинних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ загинула старший бойовий медик,
– йдеться в повідомленні.
Трагедія сталася поблизу Новотошківського, що на Луганщині. Жінка доставляла медикаменти, коли потрапила під ворожий обстріл. Вона отримала множинні осколкові поранення, які виявилися несумісними з життям.
Командування об’єднаних сил висловило глибокі співчуття рідним та близьким загиблої української захисниці.
Важливо! Загалом від початку 2020 року Україна втратила на Донбасі 12 захисників. Останнім був 41-річний боєць Євген Щуренко.
Мапа окупованих територій Донеччини та Луганщини / Інфографіка 24 каналу
Вибір редакції
-
Тато змонтував популярну пісню групи AC/DC зі звуків своєї дитини: неймовірне відеосьогодні , 17:11
-
Наречена Віктора Павліка поскаржилася на осуд шанувальників майбутнього чоловікасьогодні , 16:33
-
Україна і Росія мають розібратися самі, – Помпео у Білорусі заговорив про війну на Донбасісьогодні , 15:15