Потеря на фронте: в результате обстрелов боевиков погибла 33-летняя женщина-медик

Оккупанты обстреляли позиции украинских военных вблизи Новотошковского, что на Луганщине. Под вражеский обстрел попала 33-летняя женщина-медик. Она получила ранения, которые оказались несовместимыми с жизнью.

О потере на фронте сообщили в фейсбуке ООС.

С глубокой скорбью сообщаем, что 1 февраля в результате преступных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск погибла старший боевой медик,

– говорится в сообщении.

Трагедия произошла вблизи Новотошковского, что на Луганщине. Женщина доставляла медикаменты, когда попала под вражеский обстрел. Она получила множественные осколочные ранения, которые оказались несовместимыми с жизнью.

Командование объединенных сил приносит глубокие соболезнования родным и близким погибшей украинской защитницы. Их поддержали и в Офисе Президента: "В Попаснянском районе на Луганщине погибла молодая 33-летняя женщина. Глубокие соболезнования родным и близким".

Важно! Всего с начала 2020 года Украина потеряла на Донбассе 12 защитников. Последним был 41-летний боец Евгений Щуренко.



Карта оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей/ Инфографика 24 канала