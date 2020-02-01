18:31
1 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ПОМПЕО В УКРАИНЕ КОРОНАВИРУС 2020 BREXIT ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Лукашенко "отжал" сахарные заводы для Си Цзиньпина. Путин будет карать сам себя
      Вєсті Кремля
      22:01, 31 января
      Вести.UA. Жир: Бешеная коммуналка для Ахметова. Идеальный чиновник Аваков
      Вєсті.UA
      18:27, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      ПОМПЕО В УКРАИНЕ КОРОНАВИРУС 2020 BREXIT ГРИПП В УКРАИНЕ

      Потеря на фронте: в результате обстрелов боевиков погибла 33-летняя женщина-медик

      217 Читати новину українською
      Вследствие обстрелов боевиков погибла женщина-медик / politeka.net

      Оккупанты обстреляли позиции украинских военных вблизи Новотошковского, что на Луганщине. Под вражеский обстрел попала 33-летняя женщина-медик. Она получила ранения, которые оказались несовместимыми с жизнью.

      О потере на фронте сообщили в фейсбуке ООС.

      С глубокой скорбью сообщаем, что 1 февраля в результате преступных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск погибла старший боевой медик,
      – говорится в сообщении.

      Трагедия произошла вблизи Новотошковского, что на Луганщине. Женщина доставляла медикаменты, когда попала под вражеский обстрел. Она получила множественные осколочные ранения, которые оказались несовместимыми с жизнью.

      Командование объединенных сил приносит глубокие соболезнования родным и близким погибшей украинской защитницы. Их поддержали и в Офисе Президента: "В Попаснянском районе на Луганщине погибла молодая 33-летняя женщина. Глубокие соболезнования родным и близким".

      Важно! Всего с начала 2020 года Украина потеряла на Донбассе 12 защитников. Последним был 41-летний боец Евгений Щуренко.

      донбас
      Карта оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей/ Инфографика 24 канала

      Уменьшение сумм в платежках: Зеленский провел совещание с представителями власти – подробности
      сегодня
      597
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Офіс Президента Операция Объединенных сил Оккупированные территории Новости Луганска Жертвы Пророссийские боевики Война на Донбассе
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:30 Уникальный случай: почему судья оправдал мужчину, который выращивал марихуану
      Ірина Шиба 89
      сегодня , 17:00 За чьи деньги Ахметов покупает изысканные виллы, которые стоят сотни миллионов долларов
      Сергій Лещенко 314
      сегодня , 16:30 Майбутнє Авакова та нове озброєння для ЗСУ – підсумки програми "Голобородько"
      Антон Голобородько 86
      сегодня , 12:00 Руйнуємо міфи: що означає брендинг у сучасному світі
      Тимур Курганов 54
      сегодня , 10:30 Джима может стать 3-й украинкой, которая выиграет Хрустальный глобус: что для этого нужно
      Михайло Гема 291
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук