Скільки бойовиків загинули на Донбасі з початку 2020 року

Втрати бойовиків з початку 2020 року на Донбасі склали 27 загиблих. Ще 56 проросійських бойовиків зазнали поранень, з’ясувала українська розвідка.

У разі загрози життю і здоров'ю бійців Операції Об’єднаних сил або прориву диверсійно-розвідувальних груп противника українські військові відкривають вогонь у відповідь, зазначили у штабі ООС. Читайте також: Катування, спроби суїциду і бажання помсти: Асєєв відверто розповів про полон бойовиків Втрати бойовиків протягом січня 2020: загиблими – 27 осіб;

пораненими і травмованими – 56 осіб;

озброєння та військової техніки – 5 одиниць (2 автомобілі "Урал", 2 безпілотники і 1 міномет). "Об'єднані сили продовжують виконувати бойові завдання щодо відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", – додали у штабі ООС.

Мапа окупованого Донбасу / Інфографіка 24 каналу