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      Скільки бойовиків загинули на Донбасі з початку 2020 року

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      Втрати бойовиків на Донбасі у січні 2020 / glavred.info

      Втрати бойовиків з початку 2020 року на Донбасі склали 27 загиблих. Ще 56 проросійських бойовиків зазнали поранень, з’ясувала українська розвідка.

      У разі загрози життю і здоров'ю бійців Операції Об’єднаних сил або прориву диверсійно-розвідувальних груп противника українські військові відкривають вогонь у відповідь, зазначили у штабі ООС.

      Читайте також: Катування, спроби суїциду і бажання помсти: Асєєв відверто розповів про полон бойовиків

      Втрати бойовиків протягом січня 2020:

      • загиблими – 27 осіб;
      • пораненими і травмованими – 56 осіб;
      • озброєння та військової техніки – 5 одиниць (2 автомобілі "Урал", 2 безпілотники і 1 міномет).

      "Об'єднані сили продовжують виконувати бойові завдання щодо відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", – додали у штабі ООС.

      карта окупованого Донбасу мапа ОРДЛО
      Мапа окупованого Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Жертви Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Проросійські бойовики Окуповані території
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