Сколько боевиков погибло на Донбассе с начала 2020 года

Потери боевиков с начала 2020 года на Донбассе составили 27 погибших. Еще 56 пророссийских боевиков получили ранения, выяснила украинская разведка.

В случае угрозы жизни и здоровью бойцов Операции Объединенных сил или прорыва диверсионно-разведывательных групп противника украинские военные открывают огонь, отметили в штабе ООС. Читайте также: Пытки, попытки суицида и желание мести: Асеев откровенно рассказал про плен боевиков Потери боевиков в течение января 2020: погибшими – 27 человек;

ранеными и травмированными – 56 человек;

вооружения и военной техники – 5 единиц (2 автомобиля "Урал", 2 беспилотника и 1 миномет). "Объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", – добавили в штабе ООС.

Карта оккупированного Донбасса / Инфографика 24 канала