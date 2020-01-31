Сколько боевиков погибло на Донбассе с начала 2020 года
Потери боевиков с начала 2020 года на Донбассе составили 27 погибших. Еще 56 пророссийских боевиков получили ранения, выяснила украинская разведка.
В случае угрозы жизни и здоровью бойцов Операции Объединенных сил или прорыва диверсионно-разведывательных групп противника украинские военные открывают огонь, отметили в штабе ООС.
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Потери боевиков в течение января 2020:
- погибшими – 27 человек;
- ранеными и травмированными – 56 человек;
- вооружения и военной техники – 5 единиц (2 автомобиля "Урал", 2 беспилотника и 1 миномет).
"Объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", – добавили в штабе ООС.
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