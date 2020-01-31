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      Сколько боевиков погибло на Донбассе с начала 2020 года

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      Потери боевиков на Донбассе в январе 2020 / glavred.info

      Потери боевиков с начала 2020 года на Донбассе составили 27 погибших. Еще 56 пророссийских боевиков получили ранения, выяснила украинская разведка.

      В случае угрозы жизни и здоровью бойцов Операции Объединенных сил или прорыва диверсионно-разведывательных групп противника украинские военные открывают огонь, отметили в штабе ООС.

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      Потери боевиков в течение января 2020:

      • погибшими – 27 человек;
      • ранеными и травмированными – 56 человек;
      • вооружения и военной техники – 5 единиц (2 автомобиля "Урал", 2 беспилотника и 1 миномет).

      "Объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", – добавили в штабе ООС.

      карта окупованого Донбасу мапа ОРДЛО
      Карта оккупированного Донбасса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Жертвы Оккупированные территории Пророссийские боевики Война на Донбассе Операция Объединенных сил
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