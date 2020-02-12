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      Украина и Россия договорились развести войска на новом участке

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      Войска разведут в районе населенного пункта Гнутово / 24 канал

      На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске стороны согласовали разведение сил и средств на участке в районе населенного пункта Гнутово, что на Донетчине.

      Пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер в фейсбуке сообщила, что развести силы вблизи Гнутово предложила украинская сторона.

      Важно: Итоги заседания ТКГ в Минске: о чем договорились стороны

      Пока идет работа над согласованием других участков.

      Кроме того, в Минске в очередной раз акцентировали внимание на необходимости обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который постоянно нарушают пророссийские боевики.

      Важно! Несмотря на "режим тишины", с начала 2020 года Украина потеряла на Донбассе 12 защитников, 4 из них убил снайпер оккупантов. 1 февраля из-за вражеских обстрелов погибла 33-летняя женщина-медик Клавдия Сытник.

      Заметим, что украинская сторона в ТКГ в Минске предлагала для второго этапа разведения сил и средств на Донбассе три точки: контрольный пункт въезда и выезда "Гнутово", железнодорожный мост в Станице Луганской и Новоселовку Вторую (в районе Авдеевки).

      Обратите внимание: В Кремле заявили, что о контроле границы Украина должна говорить с боевиками

      Где уже произошло разведение сил на Донбассе:

      • в районе Станицы Луганской;
      • в районе Золотого;
      • в районе Петровского.

      Карта розведення сил на Донбасі
      Карта разведение сил на Донбассе / Инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Донецка Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Разведение войск Леонид Кучма Операция Объединенных сил Минск
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