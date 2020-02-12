Украина и Россия договорились развести войска на новом участке

На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске стороны согласовали разведение сил и средств на участке в районе населенного пункта Гнутово, что на Донетчине.

Пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер в фейсбуке сообщила, что развести силы вблизи Гнутово предложила украинская сторона.

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Пока идет работа над согласованием других участков.

Кроме того, в Минске в очередной раз акцентировали внимание на необходимости обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который постоянно нарушают пророссийские боевики.

Важно! Несмотря на "режим тишины", с начала 2020 года Украина потеряла на Донбассе 12 защитников, 4 из них убил снайпер оккупантов. 1 февраля из-за вражеских обстрелов погибла 33-летняя женщина-медик Клавдия Сытник.

Заметим, что украинская сторона в ТКГ в Минске предлагала для второго этапа разведения сил и средств на Донбассе три точки: контрольный пункт въезда и выезда "Гнутово", железнодорожный мост в Станице Луганской и Новоселовку Вторую (в районе Авдеевки).

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Где уже произошло разведение сил на Донбассе:

в районе Станицы Луганской;

в районе Золотого;

в районе Петровского.



Карта разведение сил на Донбассе / Инфографика 24 канала