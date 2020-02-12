Украина и Россия договорились развести войска на новом участке
На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске стороны согласовали разведение сил и средств на участке в районе населенного пункта Гнутово, что на Донетчине.
Пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер в фейсбуке сообщила, что развести силы вблизи Гнутово предложила украинская сторона.
Важно: Итоги заседания ТКГ в Минске: о чем договорились стороны
Пока идет работа над согласованием других участков.
Кроме того, в Минске в очередной раз акцентировали внимание на необходимости обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который постоянно нарушают пророссийские боевики.
Важно! Несмотря на "режим тишины", с начала 2020 года Украина потеряла на Донбассе 12 защитников, 4 из них убил снайпер оккупантов. 1 февраля из-за вражеских обстрелов погибла 33-летняя женщина-медик Клавдия Сытник.
Заметим, что украинская сторона в ТКГ в Минске предлагала для второго этапа разведения сил и средств на Донбассе три точки: контрольный пункт въезда и выезда "Гнутово", железнодорожный мост в Станице Луганской и Новоселовку Вторую (в районе Авдеевки).
Обратите внимание: В Кремле заявили, что о контроле границы Украина должна говорить с боевиками
Где уже произошло разведение сил на Донбассе:
- в районе Станицы Луганской;
- в районе Золотого;
- в районе Петровского.