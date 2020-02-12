Итоги заседания ТКГ в Минске: о чем договорились стороны

Состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе. Интересно, что мероприятие прошло в 5 годовщину подписания минских соглашений.

О результатах встречи в фейсбуке сообщила Дарка Олифер, пресс-секретарь руководителя украинской делегации Леонида Кучмы.

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О чем договорились в Минске

Стороны практически согласовали один из участков разведения в районе поселка Гнутово. Этот участок ранее предложила украинская сторона. Продолжается работа над согласованием других участков, которые предлагала украинская сторона.

Кроме Гнутово, украинская сторона предлагает развести силы у железнодорожного моста в Станице Луганской и возле населенного пункта Новоселовка Вторая, что неподалеку Авдеевки. В 2019 году разведение сил произошло в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского.

Стороны в очередной раз акцентировали внимание на необходимости обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Его сейчас постоянно нарушают пророссийские вооруженные формирования.



Украинская сторона настаивает на обеспечении полной безопасности работы СММ ОБСЕ. Кроме того, сотрудники миссии должны иметь беспрепятственный доступ ко всей территории Украины, как это предусмотрено ее мандатом. По данным наблюдателей, с начала 2019 их патрули 146 раз не допустили на оккупированные территории Донбасса.



Украинские представители в гуманитарной подгруппе передали уточненный список людей, которых официальный Киев стремится освободить. В то же время стороны предоставили предложения по методике поиска пропавших без вести.

Последний раз обмен пленными между Украиной и боевиками состоялся 29 декабря 2019 года. Тогда домой вернулись 76 украинцев, а боевикам передали 124 человека. Со списком украинцев, остающихся в плену боевиков, можете ознакомиться по этой ссылке.

​До следующего заседания ТКГ в Минске должны разработать проект дорожной карты с открытия контрольного пункта въезда-выезда в Золотом и Счастье.

В подгруппе по социально-экономическим вопросам обсудили вопросы водоснабжения всего Донбасса. Сегодня они являются критическими и нуждаются в действенных шагах всех участников Минского процесса, в частности, с привлечением Международного Комитета Красного Креста.

Украина в очередной раз отметила проблему возвращения украинской государственной и частной собственности на оккупированных территориях Донбасса. В частности, украинские представители предоставили перечень предприятий, владельцы которых обратились в правоохранительные органы Украины относительно потери своего имущества.

В политической подгруппе украинская сторона акцентировала внимание на необходимости выполнения резолюции ПАСЕ от 30 января 2020 года. Она содержит непосредственные требования в отношении России. В частности, в документе отмечается важность полного выполнения минских соглашений со стороны Кремля. В то же время от России требуют прекратить военное вторжение и поддержку незаконных вооруженных формирований на Востоке Украины. Украина заявила, что именно полное прекращение огня, вывод с Донбасса вооруженных формирований и военной техники, восстановление контроля над границей является базовой предпосылкой для начала политического процесса, в частности относительно выборов.

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Что известно о ТКГ в Минске?

Ее полное название – Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на Востоке Украины. Состоит она из представителей Украины, ОБСЕ и России. А сформировали группу как средство для облегчения дипломатического решения войны на Востоке Украины. Возглавляет украинскую делегацию второй президент Леонид Кучма.