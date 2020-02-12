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      Итоги заседания ТКГ в Минске: о чем договорились стороны

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      О чем договорились во время заседания ТКГ в Минске 12 февраля / Сегодня

      Состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе. Интересно, что мероприятие прошло в 5 годовщину подписания минских соглашений.

      О результатах встречи в фейсбуке сообщила Дарка Олифер, пресс-секретарь руководителя украинской делегации Леонида Кучмы.

      Интересно! У Кучмы определили первоочередные планы Украины на Луганщине

      О чем договорились в Минске

      • Стороны практически согласовали один из участков разведения в районе поселка Гнутово. Этот участок ранее предложила украинская сторона. Продолжается работа над согласованием других участков, которые предлагала украинская сторона.

      Кроме Гнутово, украинская сторона предлагает развести силы у железнодорожного моста в Станице Луганской и возле населенного пункта Новоселовка Вторая, что неподалеку Авдеевки. В 2019 году разведение сил произошло в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского.

      • Стороны в очередной раз акцентировали внимание на необходимости обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Его сейчас постоянно нарушают пророссийские вооруженные формирования.
         
      • Украинская сторона настаивает на обеспечении полной безопасности работы СММ ОБСЕ. Кроме того, сотрудники миссии должны иметь беспрепятственный доступ ко всей территории Украины, как это предусмотрено ее мандатом. По данным наблюдателей, с начала 2019 их патрули 146 раз не допустили на оккупированные территории Донбасса.
         
      • Украинские представители в гуманитарной подгруппе передали уточненный список людей, которых официальный Киев стремится освободить. В то же время стороны предоставили предложения по методике поиска пропавших без вести.

      Последний раз обмен пленными между Украиной и боевиками состоялся 29 декабря 2019 года. Тогда домой вернулись 76 украинцев, а боевикам передали 124 человека. Со списком украинцев, остающихся в плену боевиков, можете ознакомиться по этой ссылке.

      • ​До следующего заседания ТКГ в Минске должны разработать проект дорожной карты с открытия контрольного пункта въезда-выезда в Золотом и Счастье.
      • В подгруппе по социально-экономическим вопросам обсудили вопросы водоснабжения всего Донбасса. Сегодня они являются критическими и нуждаются в действенных шагах всех участников Минского процесса, в частности, с привлечением Международного Комитета Красного Креста.
      • Украина в очередной раз отметила проблему возвращения украинской государственной и частной собственности на оккупированных территориях Донбасса. В частности, украинские представители предоставили перечень предприятий, владельцы которых обратились в правоохранительные органы Украины относительно потери своего имущества.
      • В политической подгруппе украинская сторона акцентировала внимание на необходимости выполнения резолюции ПАСЕ от 30 января 2020 года. Она содержит непосредственные требования в отношении России. В частности, в документе отмечается важность полного выполнения минских соглашений со стороны Кремля. В то же время от России требуют прекратить военное вторжение и поддержку незаконных вооруженных формирований на Востоке Украины. Украина заявила, что именно полное прекращение огня, вывод с Донбасса вооруженных формирований и военной техники, восстановление контроля над границей является базовой предпосылкой для начала политического процесса, в частности относительно выборов.

      ​К теме! Зеленский назначил Кузнецова представлять Украину в Минске

       

       

      Что известно о ТКГ в Минске?
      Ее полное название – Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на Востоке Украины. Состоит она из представителей Украины, ОБСЕ и России. А сформировали группу как средство для облегчения дипломатического решения войны на Востоке Украины. Возглавляет украинскую делегацию второй президент Леонид Кучма.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Леонид Кучма Пророссийские боевики ОБСЕ Минские договоренности
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