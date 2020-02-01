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      У Кучмы определили первоочередные планы Украины на Луганщине

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      Украина готова открыть контрольный пункт в Золотом и восстановить железнодорожное сообщение с Луганщиной / "Громадское"

      Украина готова открыть контрольный пункт въезда-выезда "Золотой" (Луганщина). Кроме того, официальный Киев планирует построить железную дорогу, которая должна соединить подконтрольную Украине часть Луганской области с сетью украинской железной дороги.

      Об этом стало известно по итогам правительственного совещания под председательством министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксаны Коляды. Также участие в мероприятии приняли руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма, украинские представители в подгруппах, местные власти, руководители министерств и ведомств, сообщила в фейсбуке Дарка Олифер, пресс-секретарь Кучмы. 

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      Как отметила Олифер, открытие контрольного пункта в Золотом предусмотрено договоренностями по итогам нормандского саммита в Париже. Полноценная работа такого пункта облегчит пересечение линии соприкосновения для всех жителей Луганской области.

      "Мы также продолжаем работать над дальнейшим совершенствованием инфраструктуры пунктов пропуска", – добавила она.

      Относительно железной дороги с подконтрольной Киеву территорией Луганщины, то ее создание, по словам Олифер, сделает серьезный вклад в экономическое развитие Луганщины. Требует эту линию прежде всего малый и средний бизнес, в частности аграрии региона, которые создают рабочие места и платят налоги.

      Заметим, что 1 ноября в районе Золотого завершился этап зеркального разведения сил и средств с обеих сторон. Далее Золотое станет частью будущей демилитаризованной зоны. Правда, перед этим здесь создадут буферную зону.


      Карта разведения сил на Донбассе / Инфографика 24 канала

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Леонид Кучма Минские договоренности Ситуация в Золотом
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