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      В Минске состоялось заседание ТКГ: о чем говорили

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      В Минске 29 января состоялось заседание трехсторонней контактной группы по решению конфликта на Донбассе. Стороны обсудили новый обмен удерживаемыми между Украиной и Россией, прекращение огня на Востоке и вопросы границы, который сейчас контролируют оккупанты.

      Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в своем фейсбуке.

      Интересно: Ротация в окружении Путина: Кремль меняет курс в отношении Украины?

      Она отметила, что сегодняшняя встреча ТКГ стала последней для Мартина Сайдика – он передал полномочия специального представителя главы ОБСЕ в ТКГ и в Украине Хайди Грау.

      О чем говорили на заседании ТКГ:

      • О поисках пропавших без вести.

      Гуманитарная подгруппа продолжает работу по взаимному освобождению удерживаемых людей. В частности, стороны договорились возобновить поиск пропавших без вести. К следующему заседанию ТКГ в Минске планируют подготовить предложения относительно привлечения к поиску международных организаций, в том числе Международного Комитета Красного Креста.

      • О ситуации с безопасностью на Донбассе.

      Украинская сторона на встрече напомнила, что основным для выполнения минских соглашений является решение проблем безопасности: прекращение огня на Донбассе, вывод вооруженных формирований и военной техники оккупантов и установление Украиной контроля над границей.

      Мировой опыт урегулирования вооруженных конфликтов показывает, что без установления государством контроля над своей границей достичь мира невозможно,
      – отметил Кучма.

      Олифер добавила, что ситуация с безопасностью на Донбассе остается сложной из-за действий подконтрольных России боевиков. Они постоянно открывают огонь по позициям ВСУ, к обстрелам привлекают снайперов, а на линии соприкосновения действуют их диверсионно-разведывательные группы.

       

      К сожалению, ситуация с безопасностью остается сложной – со стороны НВФ ОРДЛО продолжаются обстрелы, в том числе снайперские, а на линии соприкосновения действуют их диверсионно-разведывательные группы. Договорились продолжить работу для решения блока вопросов безопасности, которые являются ключевыми для Украины и мирового сообщества.

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      Теги: Новости Украины Новости политики
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