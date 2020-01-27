Ротация в окружении Путина: Кремль меняет курс в отношении Украины?

Что стоит за разговорами о смене так называемого российского куратора ОРДЛО Суркова? Путин готов к компромиссам или это тактический ход? Как дальше будут проходить переговоры по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе, – в интервью с главой правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимиром Фесенко.

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Сурков противник любых компромиссов по Донбассу

Каковы возможные причины отставки помощника Путина Суркова и назначения на его место заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака? Путин меняет политику в отношении Украины?

Надо дождаться официального указа. Об отставке Суркова говорили уже не раз. Сейчас об этом сообщил близкий к Суркову российский политолог Алексей Чеснаков. Он отметил, что причина – изменение курса Кремля в украинском направлении.

Но это больше говорит о тактических, а не стратегических разногласиях между различными башнями Кремля. До сих пор мы не видели никаких признаков изменения политики России в отношении Украины. Военная ситуация на Донбассе не изменилась. Позиция Кремля по минским соглашениям не изменилась даже в деталях. Правда, состоялись переговоры в нормандском формате. Это хорошо. Зеленскому удалось дожать Путина. Но концептуальных качественных изменений в российской политике в отношении Украины не произошло. Поэтому заявление Чеснакова отражает только внутрикремлевские игры, а не реальные сдвиги в российской политике.

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Что может измениться с назначением Козака?

Возможно, приход Козака придаст положительную динамику переговорам по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе. В 2019 году результативно работала переговорная связка между помощником Зеленского Андреем Ермаком и Козаком. Удалось дважды договориться об обмене пленными и политическими заложниками.



Сурков формально недоволен политикой Путина в отношении Украины? / Фото Getty

Сурков блокировал любые движения в переговорном процессе. Он противник компромиссов. Сторонник не столько замораживания конфликта на Донбассе, сколько его сохранения. Выступал за то, чтобы Украина предоставила широкую автономию оккупационным формированиям на Донбассе под российским протекторатом.

Но любые компромиссы могут быть с разрешения Путина. Такой уверенности нет. Если он не пойдет на компромиссы в вопросе о передаче нам контроля над границей, по политической части минских соглашений, то серьезных изменений не произойдет. Только частные договоренности о разведении войск, обмене пленными. Возможно, удастся выйти на снижение военной активности на Донбассе. Пока этого не произошло. А все ключевые проблемы остаются нерешенными.

Россия не собирается просто так возвращать оккупированные территории

Есть предположение, что ротация Сурков – Козак связана с тем, что ОРДЛО хотят вернуть под контроль Украины?

С такими выводами лучше не спешить. Говорят, что Козак – сторонник такого варианта. Но Россия не собирается просто так нам возвращать оккупированные территории. Козак известен своим планом по Молдове и Приднестровью. Сыграл немалую роль в выстраивании коалиции, которая обеспечила трансформацию власти в Молдове. В результате усилились позиции пророссийского президента Додона и ослабли у проевропейских сил.

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Как будет действовать Козак? Его формальная конструктивность может создать для нас проблемы. Важно не попасть на его крючки. Он может предложить свой вариант. Надо смотреть, насколько это приемлемо для Украины.



Украине важно не попасть на крючки Дмитрия Козака / Фото Getty

Сурков действовал поверхностно и, слава Богу, неэффективно. Во-вторых, у Суркова было несколько функций. Переговорщик в нормандском формате. Куратор в Минске. Прямое кураторство кадровой политики в так называемых "ДНР" и "ЛНР". Вопрос, в полном ли объеме Козак возьмет на себя функции Суркова?

Многие говорят снова о замораживании конфликта по примеру Приднестровья?

Украина не может заморозить конфликт в одностороннем порядке. С приходом Козака – это один из возможных вариантов. Но он не сторонник такого сценария. Заморозка – прекращение военных действий, политическое статус-кво. Сохраняются сепаратистские образования. Но нет войны. Может, в приемлемых формах возобновляются экономические отношения.

Но в Молдове Козак действовал наоборот: в направлении интеграции Молдовы и Приднестровья, изменения политической конструкции самой Молдовы. И может то же самое делать по отношению к Украине.

Западные партнеры требуют от Украины значительных уступок

Возможно, ротация Сурков – Козак связана с тем, что Путин наоборот хочет усилить давление на Украину?

Более опасно усиление давления на Украину со стороны западных партнеров. Особенно, если одновременно Путин покажет готовность к каким-то компромиссам. Вопрос, правда, к каким. Это будет означать серьезный прорыв в реализации минских соглашений.

С другой стороны, похоже, что западные партнеры требуют от Украины значительных уступок относительно законопроекта о децентрализации. В документе речь не идет о федерализации. Впрочем, если из документа уберут роль префектов как контролеров местной власти, не будет сдерживаний по поводу самоуправства или сепаратистских проявлений местной власти, то риски для нас большие. В скрытой форме федерализация может проявиться под видом децентрализации.

Но эта ситуация будет индикатором дальнейшего развития переговоров по Донбассу и мирного процесса. При условии сдвигов со стороны России.



Какое будущее должно быть у оккупированных территорий / инфографика 24 канала

Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр заявил, что на полях Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля возможна встреча "нормандской четверки". На ваш, взгляд, каковы шансы?

Это возможно. Более вероятна встреча министров иностранных дел "нормандской четверки". Или помощников глав государств. К тому же, если вместо Суркова назначат Козака.

Почему Зеленский и Путин не встретились в Иерусалиме? Не было о чем поговорить?

Предмет для разговора есть. Прежде всего, что касается выполнения Парижских соглашений, достигнутых на встрече в нормандском формате. Это тактика Путина. Зеленский проявил инициативу, а Путин любит играть. В данном случае на нетерпеливости Зеленского и затягивании переговоров. Что было не раз.