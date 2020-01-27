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      Российские спецслужбы проводят зачистку боевиков в ОРДЛО, – эксперт

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      Почему Россия ликвидирует боевиков? / gettyimages.com

      Российские спецслужбы на оккупированных территориях проводят зачистку боевиков. Ликвидируют всех, кто причастен к "русской весне".

      Об этом 24 каналу рассказал сопредседатель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

      Внимание: Офис генпрокурора создал спецподразделение по преступлениям боевиков на Донбассе

      Как замечает эксперт, примечательно, что ни оккупационные администрации, ни их кремлевские кураторы никоим образом не реагируют на убийства боевиков. В частности, на ликвидацию в оккупированном Донецке так называемого заместителя командира полка спецназа боевиков Алексея Кривулю на прозвище "Грин".

      Идет зачистка боевиков, которые оппозиционно настроены к так называемому руководителю "ДНР" Пушилину. Отсутствие реакции со стороны так называемых спецслужб "ДНР" свидетельствует о том, что версия участия украинской ДРГ не рассматривается вообще. Раньше это бы списали на украинскую ДРГ. Не использовать факт для обвинений Украины в нарушении минских соглашений. Еще и накануне заседания в Минске, где будет обсуждаться разведение войск. Среди боевиков паника,
      – подчеркивает Дмитрий Снегирев.

      Специалист добавляет: это также могут быть внутренние разборки и месть. Убитый боевик был заместителем командира батальона "Пятнашка", который, в основном, состоял из этнических абхазцев. Боевики участвовали в беспорядках в Абхазии в ноябре 2019 года, когда от власти отстранили так называемого президента Рауля Хаджимба.

      Что известно об Алексее Кривуле

      Боевик также был известен под псевдонимом Алексей Владимиров. Он родился 26 июня 1976 года, проживал в городе Николаевка Донецкой области. Окончил школу №19 в Павлограде.

      Весной 2014 года начал воевать против украинских военных на стороне российских оккупантов. Принимал активное участие в боях за Славянск в 2014 году. Исполнял обязанности первого заместителя начальника штаба бригады 7 ОМБСР (в/ч 8 807) 1 АК Южного военного округа ВС РФ. Воинское звание – майор.

      Алексей Кривуля долгое время был заместителем "командира батальона" бандформирования "Пятнашка".

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Владимир Путин
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