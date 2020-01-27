Російські спецслужби проводять зачистку бойовиків в ОРДЛО, – експерт

Російські спецслужби на окупованих територіях проводять зачистку бойовиків. Ліквідують усіх, хто причетний до "руской вєсни".

Про це 24 каналу розповів співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Як зауважує експерт, примітно, що ні окупаційні адміністрації, ні їхні кремлівські куратори жодним чином не реагують на вбивства бойовиків. Зокрема, на ліквідацію в окупованому Донецьку так званого заступника командира полку спецназу бойовиків Олексія Кривулю на прізвисько "Грін".

Йде зачистка бойовиків, які опозиційно налаштовані до так званого керівника "ДНР" Пушиліна. Відсутність реакції з боку так званих спецслужб "ДНР" свідчить про те, що версія участі української ДРГ не розглядається взагалі. Раніше це б списали на українську ДРГ. Не використати факт для звинувачень України в порушенні мінських угод. Ще й напередодні засідання в Мінську, де обговорюватиметься розведення військ. Це викликає певні думки. Серед бойовиків паніка,

– підкреслює Дмитро Снєгирьов.

Фахівець додає: це також можуть бути внутрішні розборки і помста. Убитий бойовик був заступником командира батальйону "П´ятнашка", який, в основному, складався з етнічних абхазців. Бойовики брали участь у заворушеннях в Абхазії в листопаді 2019 року, коли від влади усунули так званого президента Рауля Хаджимба.

Що відомо про Олексія Кривулю

Бойовик також був відомий під псевдонімом Олексій Владімиров. Він народився 26 червня 1976, проживав у місті Миколаївка Донецької області. Закінчив школу №19 у Павлограді.

Навесні 2014 року розпочав воювати проти українських військових на стороні російських окупантів. Брав активну участь у боях за Слов'янськ у 2014 році. Виконував обов'язки першого заступника начальника штабу бригади 7 ОМБСР (в/ч 8 807) 1 АК Південного військового округу ЗС РФ. Військове звання – майор.

Олексій Кривуля довгий час був заступником "командира батальйону" бандформування "П'ятнашка".