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      У Донецьку застрелили бойовика Олексія Кривулю: що про нього відомо

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      Вбитий бойовик Олексій Кривуля / соцмережі

      В окупованому Донецьку ліквідували так званого заступника командира полку спецназу бойовиків 43-річного Олексія Кривулю на прізвисько "Грін".

      Про вбивство Кривулі повідомив представник терористичної організації "ДНР" Данило Безсонов у соцмережах.

      До теми: Блискучий успіх: бійці ЗСУ знищили "голову Оборонпрому" бойовиків на Донбасі

      Водночас, український офіцер Анатолій Штефан із позивним Штірліц у своєму телеграм-каналі зазначив, що Гріна вбили його ж соратники.

      На момент ліквідації бойовик займав посаду "заступника командира полку спеціального призначення ВВ МВС". 

      Що відомо про Олексія Кривулю

      Бойовик також був відомий під псевдонімом Олексій Владімиров. Він народився 26 червня 1976, проживав у місті Миколаївка Донецької області. Закінчив школу №19 у Павлограді. 

      Навесні 2014 року розпочав воювати проти українських військових на стороні російських окупантів. Брав активну участь у боях за Слов'янськ у 2014 році. Виконував обов'язки першого заступника начальника штабу бригади 7 ОМБСР (в/ч 8 807) 1 АК Південного військового округу ЗС РФ. Військове звання – майор.

      Олексій Кривуля довгий час був заступником "командира батальйону" бандформування "П'ятнашка".


      Сторінка Кривулі у соцмережі "Вконтактє"

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Проросійські бойовики Окуповані території Новини Донецька
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