Блискучий успіх: бійці ЗСУ знищили "голову Оборонпрому" бойовиків на Донбасі

Українські бійці провели блискучу спецоперацію на Донбасі проти підконтрольних РФ бойовиків. Наприкінці жовтня 2019 року військові ЗСУ знищили зброю найманців та ліквідували 4 окупантів, зокрема голову "Оборонпрому ДНР" Артема Вовка.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов у своєму фейсбуці з посиланням на дані блогера Necro Mancer. Попри те, що сама спецоперація відбулася наприкінці жовтня, її деталі стали відомі лише зараз.

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27 жовтня 2019 го року під Маріуполем українські воїни знищили 220-міліметрову реактивну систему залпового вогню "Чебурашка", знищено 4 найманців, ще 6 отримали поранення,

– написав Бутусов.

Блогер Necro Mancer раніше опублікував у твіттері фото пам’ятника чотирьом окупантам з 1-го армійського корпусу ЗС РФ на Донбасі. На ньому, окрім прізвищ загиблих, зображена встановлена на шасі КРАЗа система залпового вогню "Чебурашка". Таку зброю найманці застосовують проти українських захисників на Донбасі з 2018 року.

На пам’ятнику вказано, що бойовики загинули 27 жовтня. При цьому у зведеннях так званої "ДНР" у той день ніяких втрат нібито не було. Проте блогеру вдалося дізнатися з соцмереж окупантів, що в жовтні РСЗВ "Чебурашку" разом з бойовиками обстріляли з 120-міліметрового міномета під Маріуполем.



РСЗВ "Чебурашка" проросійських бойовиків

Серед ліквідованих у тій спецоперації бойовиків – голова "Державної інноваційної компанії" Артем Вовк. Цю структуру найманці створили для обслуговування бойової техніки, яку росіяни застосовують на Донбасі.



Пам'ятник ліквідованим бойовикам / фото з твіттера Necro Mancer

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"Очевидно, що "розроблення" "Чебурашки" полягає тільки в монтажі переданих з РФ направляючих 220 міліметрових ракет системи "Ураган" і в передачі боєприпасів. Поставили на шасі КрАЗа – типу, все місцеве, тільки "з шахти" дістали. Таким чином, противники показують застосування на Донбасі озброєння важких калібрів як нібито власну розробку. Яка іронія долі – зголосився Вовк бути "виробником" зброї, і доля його покарала разом з "його розробкою", – відзначив Бутусов.

За його словами, українські бійці могли обстріляти РСЗВ окупантів після того, як вони дуже близько під’їхали до наших позицій. Інакше з міномета їх не вдалося б дістати. Таким чином "Чебурашка" бойовиків була спрямована в зону, яка закрита ОБСЄ для такого типу озброєнь.

"Українські воїни 27 жовтня завдали точний і результативний удар по ворогу. Якщо це міномет або гаубиця, то в умовах нашої обмеженої війни вразити 220-міліметрову РСЗВ і нанести такі втрати – треба бути справжнім майстром стрільби", – підсумував журналіст.