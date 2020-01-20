14:38
20 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кто станет следующим премьером РФ после Мишустина. Новые ГУЛАГи России
      Вєсті Кремля
      23:01, 18 января
      Вести.UA. Жир: Семейное недоразумение Малюськи. Эпоха кнопкодавства
      Вєсті.UA
      20:22, 18 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК

      Блестящий успех: бойцы ВСУ уничтожили "главу Оборонпрома" боевиков на Донбассе

      201 Читати новину українською
      Украинские бойцы провели блестящую спецоперацию против боевиков на Донбассе / Штаб ООС

      Украинские бойцы провели блестящую спецоперацию на Донбассе против подконтрольных РФ боевиков. В конце октября 2019 года военнослужащие ВСУ уничтожили вооружение наемников и ликвидировали 4 оккупантов, в частности главу "Оборонпрома ДНР" Артема Вовка.

      Об этом пишет журналист Юрий Бутусов в своем Фейсбуке со ссылкой на данные блогера Necro Mancer. Несмотря на то, что сама спецоперация состоялась в конце октября, ее детали стали известны только сейчас.

      Интересно: Генерал Кривонос рассказал о возможном наступлении России и силовом сценарии возвращения Донбасса

      27 октября 2019 года под Мариуполем украинские воины уничтожили 220-миллиметровую реактивную систему залпового огня "Чебурашка", уничтожены 4 наемников, еще 6 получили ранения,
      – написал Бутусов.

      Блогер Necro Mancer ранее опубликовал в Твиттере фото памятника четырем оккупантам из 1-го армейского корпуса ВС РФ на Донбассе. На нем, кроме фамилий погибших, изображена устанновленная на шасси КрАЗ система залпового огня "Чебурашка". Такое оружие наемники применяют против украинских защитников на Донбассе с 2018 года.

      На памятнике указано, что боевики погибли 27 октября. При этом в сводках так называемой "ДНР" в тот день никаких потерь якобы не было. Однако блогеру удалось узнать из соцсетей оккупантов, что в октябре РСЗО "Чебурашку" вместе с боевиками обстреляли из 120-миллиметрового миномета под Мариуполем.


      РСЗО "Чебурашка" пророссийских боевиков

      Среди ликвидированных в той спецоперации боевиков – глава "Государственной инновационной компании" Артем Вовк. Эту структуру наемники создали для обслуживания боевой техники, которую россияне применяют на Донбассе.


      Памятник ликвидированным боевикам / фото из твиттера Necro Mancer

       Что прячут боевики вблизи участков разведения: данные наблюдателей

      "Очевидно, что "разработка" "Чебурашки" заключается только в монтаже переданных из РФ направляющих 220 миллиметровых ракет системы" Ураган "и в передаче боеприпасов. Поставили на шасси КрАЗа – типа, все местное, только что "из шахты" достали. Таким образом, противник показывают применение на Донбассе вооружения тяжелых калибров как якобы собственную разработку. Какая ирония судьбы – согласился Волк быть "производителем" оружия, и судьба его наказала вместе с "его разработкой", – отметил Бутусов.

      По его словам, украинские бойцы могли обстрелять РСЗО оккупантов после того, как они очень близко подъехали к нашим позициям. Иначе из миномета их не удалось бы достать. Таким образом "Чебурашка" боевиков была направлена ​​в зону, которая закрыта ОБСЕ для такого типа вооружений.

      "Украинские воины 27 октября нанесли точный и результативный удар по врагу. Если это миномет или гаубица, то в условиях нашей ограниченной войны поразить 220-миллиметровую РСЗО и нанести такие потери – нужно быть настоящим мастером стрельбы", – подытожил журналист.

       

      Обыски по делу Гандзюк в Херсоне: СБУ привлекла БТР и спецназ – фото
      сегодня
      1014
      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Жертвы Оружие Вооруженные силы Украины Пророссийские боевики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 13:00 Украину ожидает транспортный коллапс
      Северин Трач 447
      сегодня , 12:00 Цирк против государства вертухаев – Дубинянский про украино-российское противостояние
      Михайло Дубинянський 741
      15 января , 12:06 Как зарабатывать деньги на хобби: полезные советы
      Марія Бондар 512
      15 января , 16:55 Куда пойти в январе: самые интересные события Киева
      215
      сегодня , 08:15 Ernest Airlines приостановил полеты: как теперь добраться из Украины в Италию
      Світлана Попова 595
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук