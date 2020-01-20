Блестящий успех: бойцы ВСУ уничтожили "главу Оборонпрома" боевиков на Донбассе

Украинские бойцы провели блестящую спецоперацию на Донбассе против подконтрольных РФ боевиков. В конце октября 2019 года военнослужащие ВСУ уничтожили вооружение наемников и ликвидировали 4 оккупантов, в частности главу "Оборонпрома ДНР" Артема Вовка.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов в своем Фейсбуке со ссылкой на данные блогера Necro Mancer. Несмотря на то, что сама спецоперация состоялась в конце октября, ее детали стали известны только сейчас.

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27 октября 2019 года под Мариуполем украинские воины уничтожили 220-миллиметровую реактивную систему залпового огня "Чебурашка", уничтожены 4 наемников, еще 6 получили ранения,

– написал Бутусов.

Блогер Necro Mancer ранее опубликовал в Твиттере фото памятника четырем оккупантам из 1-го армейского корпуса ВС РФ на Донбассе. На нем, кроме фамилий погибших, изображена устанновленная на шасси КрАЗ система залпового огня "Чебурашка". Такое оружие наемники применяют против украинских защитников на Донбассе с 2018 года.

На памятнике указано, что боевики погибли 27 октября. При этом в сводках так называемой "ДНР" в тот день никаких потерь якобы не было. Однако блогеру удалось узнать из соцсетей оккупантов, что в октябре РСЗО "Чебурашку" вместе с боевиками обстреляли из 120-миллиметрового миномета под Мариуполем.



РСЗО "Чебурашка" пророссийских боевиков

Среди ликвидированных в той спецоперации боевиков – глава "Государственной инновационной компании" Артем Вовк. Эту структуру наемники создали для обслуживания боевой техники, которую россияне применяют на Донбассе.



Памятник ликвидированным боевикам / фото из твиттера Necro Mancer

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"Очевидно, что "разработка" "Чебурашки" заключается только в монтаже переданных из РФ направляющих 220 миллиметровых ракет системы" Ураган "и в передаче боеприпасов. Поставили на шасси КрАЗа – типа, все местное, только что "из шахты" достали. Таким образом, противник показывают применение на Донбассе вооружения тяжелых калибров как якобы собственную разработку. Какая ирония судьбы – согласился Волк быть "производителем" оружия, и судьба его наказала вместе с "его разработкой", – отметил Бутусов.

По его словам, украинские бойцы могли обстрелять РСЗО оккупантов после того, как они очень близко подъехали к нашим позициям. Иначе из миномета их не удалось бы достать. Таким образом "Чебурашка" боевиков была направлена ​​в зону, которая закрыта ОБСЕ для такого типа вооружений.

"Украинские воины 27 октября нанесли точный и результативный удар по врагу. Если это миномет или гаубица, то в условиях нашей ограниченной войны поразить 220-миллиметровую РСЗО и нанести такие потери – нужно быть настоящим мастером стрельбы", – подытожил журналист.