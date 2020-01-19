Что прячут боевики вблизи участков разведения: данные наблюдателей
Наблюдатели зафиксировали по меньшей мере 650 противотанковых мин на участках разведения в районе Золотого. Все они принадлежат российским вооруженным формированиям.
ОБСЕ продолжает фиксировать боевиков с повязками с надписью "СЦКК" на участках разведения сил и средств, об этом сообщается в опубликованном 18 января отчете.
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Их наблюдатели зафиксировали между новой секцией моста у Станицы Луганской и блокпостом вооруженных формирований южнее моста.
16 января БПЛА СММ среднего радиуса действия вновь зафиксировал минимум 650 противотанковых мин (по оценке, принадлежали вооруженным формированиям) в полях к югу от железнодорожных путей, а также на восток и запад от автодороги Т1316 в пределах участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км на запад от Луганска),
– сообщают наблюдатели.
В то же время на переговорах в Минске трехсторонняя контактная группа окончательно договорилась о разведении сил на участке возле пункта пропуска "Гнутово". При этом украинская и российская стороны предлагали сразу 9 участков, где можно было бы провести разведение.
Где уже произошло разведение сил на Донбассе:
- в районе Станицы Луганской;
- в районе Золотого;
- в районе Петровского.