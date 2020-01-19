Що ховають бойовики поблизу ділянок розведення: дані спостерігачів

Спостерігачі зафіксували щонайменше 650 протитанкових мін на ділянках розведення у районі Золотого. Усі вони належать російським збройним формуванням.

ОБСЄ також продовжує фіксувати бойовиків з пов'язками з написом "СЦКК" на ділянках розведення сил та засобів, про це повідомляється в опублікованому 18 січня звіті.

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Їх спостерігачі зафіксували між новою секцією мосту біля Станиці Луганської та блокпостом збройних формувань південніше мосту.

16 січня БПЛА СММ середнього радіуса дії знову зафіксував щонайменше 650 протитанкових мін (за оцінкою, належали збройним формуванням) у полях на південь від залізничних шляхів, а також на схід і захід від автошляху Т1316 у межах ділянки розведення у районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська),

– повідомляють спостерігачі.

Водночас на переговорах у Мінську тристороння контактна група остаточно домовилася про розведення сил на ділянці біля пункту пропуску "Гнутове". При цьому українська та російська сторони пропонували одразу 9 ділянок, де можна було б провести розведення.

Де вже відбулося розведення сил на Донбасі:

у районі Станиці Луганської;

у районі Золотого;

у районі Петрівського.



Карта розведення сил на Донбасі / Інфографіка 24 каналу