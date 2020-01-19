Важка доба на Донбасі: один загиблий, багато поранених
Впродовж доби 18 січня проросійські бойовики 6 разів обстріляли позиції українських воїнів. В результаті ворожих обстрілів – один загиблий, 10 поранених.
Окупанти стріляли із заборонених мінськими домовленостями мінометів, гранатометів різних систем, озброєння БМП та іншої стрілецької зброї, повідомляють у штабі.
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Де стріляв ворог:
- поблизу Пісків;
- Красногорівки;
- Павлополя;
- Василівки;
- Оріхового.
Вчора, 18 січня, внаслідок ворожих обстрілів 1 військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще 10 отримали поранення,
– повідомляють у штабі.
Впродовж перших 17 днів 2020 року на Донбасі загинули щонайменше 10 військових. Водночас дві втрати були небойовими. Першої бойової втрати Україна зазнала 5 січня.
Карта окупованих територій на Донбасі / Інфографіка 24 каналу