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      Важка доба на Донбасі: один загиблий, багато поранених

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      На Донбасі загинув український воїн, 10 поранених / Getty Images

      Впродовж доби 18 січня проросійські бойовики 6 разів обстріляли позиції українських воїнів. В результаті ворожих обстрілів – один загиблий, 10 поранених.

      Окупанти стріляли із заборонених мінськими домовленостями мінометів, гранатометів різних систем, озброєння БМП та іншої стрілецької зброї, повідомляють у штабі.

      Знайте більше: Росія щорічно фінансує бойовиків "ЛНР" на суму 30 мільярдів рублів: як працює схем

      Де стріляв ворог:

      • поблизу Пісків;
      • Красногорівки;
      • Павлополя;
      • Василівки;
      • Оріхового.

      Вчора, 18 січня, внаслідок ворожих обстрілів 1 військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще 10 отримали поранення,
      – повідомляють у штабі.

      Впродовж перших 17 днів 2020 року на Донбасі загинули щонайменше 10 військових. Водночас дві втрати були небойовими. Першої бойової втрати Україна зазнала 5 січня.


      Карта окупованих територій на Донбасі / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Жертви Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
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